ABEMA開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「今日好きダンスバトル」の大反省会にて、ダンス未経験ながら過酷な練習に挑んだねねに対し、MCのかすと井上裕介（NON STYLE）から温かいエールが送られた。

【映像】「付き合ったばかりの時期で…」涙ぐむはると＆ねねの様子

全パフォーマンス終了後、MCのかすが個人的なMVPとして指名したのは、女子メンバーのねねだった。自身もダンスが苦手だと語るかすは、経験者に囲まれる厳しい環境下で、鏡越しに自分の遅れを実感しながらも必死に食らいつくねねの姿に注目。「周りに経験者がいる中で自分ができないと見えるのは本当に辛いこと。頑張る姿に昔の自分を重ねて感動した」と、そのひたむきな努力を絶賛した。指名を受けたねねは、思わず口を覆い感極まって涙を浮かべた。

一方、同じくMCの井上裕介は「正直、選べない」と断りを入れるも、唯一選ぶとしたらねねとその彼氏であるはるとのカップルだと明かす。井上は、この過酷なダンス企画が始まった時期が、二人が付き合ったばかりのタイミングだったことに着目。「付き合ったばかりで本当はデートに行ったり愛を育んだりしたい時期に、こんなに躍らされて！」と熱弁を振るい、スタジオの笑いを誘った。

かすは「なんか慰安旅行みたいなのをしてほしい」と労いの気持ちを見せると、井上も「環境と状況的に、お前らは本当に大変だったんだろうな」と、カップルとしてダンスの特訓と向き合い続けた二人の境遇に深い同情を寄せていた。