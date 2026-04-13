◆米大リーグ ブルージェイズ―ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１２日（日本時間１３日）、ツインズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。６点を追う７回２死二塁での４打席目は遊ゴロ。３打席連続で得点圏で凡退になった。

まずは１点リードの初回２死三塁で打席へ。四球を選び、出場試合では３戦ぶりの出塁となった。

７点を追う３回２死一、二塁では中飛に倒れ、５回２死二塁の３打席目は空振り三振だった。

岡本は前日１１日（同１２日）の同戦で初のベンチスタート。そのまま試合に出場することはなかった。シュナイダー監督は岡本について「ただの休養。それ以外の理由はない。ここまで全試合に出場してきたので一度深呼吸させるというか、リフレッシュさせるのが狙い。基本的には明日はスタメンに戻るだろう」と説明していた。指揮官の言葉通り、休養明けの一戦で再びスタメン起用された。

試合前時点で１３試合に出場して打率２割２分、２本塁打、３打点。ＯＰＳ（出塁率＋長打率）は０・６５１。直近の出場２試合は無安打だった。「試合に出る準備をしていきたい。しっかりと頑張りたいと思います」と見据えていた岡本が快音を響かせ、勝利に貢献していく。