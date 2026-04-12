ボクシング元ＷＢＡライトフライ級王者で世界王座１３回連続防衛の日本記録を持つ具志堅用高氏が１１日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。同日に行われたＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で９回ＴＫＯ勝ちした元キックボクサーでＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（帝拳）について「前回と戦い方が違いましたから。よかったねえ」と評価した。

那須川は同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に対し、序盤から重い上下のパンチを繰り出しダメージを与えた。「本当に対戦相手が（強豪で）、これ大丈夫かなと思ったけど。立ち上がりから意外と流れは天心の方だった」と具志堅氏。昨年１１月のＷＢＣバンタム級王座決定戦で井上拓真（大橋）に敗れた試合と比較し「やっぱ気合も入ってるし。パンチに重みがあったね。右の使い方。左ストレートも力強かったね」と評価した上で「一つ一つのパンチが力強かった。今までより」と成長を認めた。

「こないだ負けたあれで気持ちが強くなってる。勝つんだという気持ちで戦ってるから、思う通りのパンチが打てたんじゃない？」という精神面に加え、技術的にも「バランスもいいし。足の踏ん張り。ふわーっと浮いてないし、しっかり足を着けてパンチを打ってるからバランスもよかった」と技術的な進歩も指摘した。

「これで負けたら終わりですからね。本人もよーく知ってると思うんですけど。強かった」と胸をなで下ろした具志堅氏。「倒すコツを覚えればＫＯもどんどん積み重ねるかな。ボクシングはロープに追い詰めたときにどれだけ手を出していくか。一気に勝負するとか。そういうのをリングでは経験を生かしてやればいい」と今後の課題を挙げ、「スター性があるし、ボクシング界の宝だから」と期待の言葉を並べた。