【万博速報】夜空にミャクミャクが出現！開催1年前を記念した壮大なドローンショー
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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【One Word,One Planet. 】小橋さんのアナウンスありの特別バージョン！！」と題した動画を公開した。動画では、大阪・関西万博の開幕1年前を記念したドローンショーの模様が、小橋賢児氏の特別アナウンスとともに収められている。
冒頭、小橋氏は「EXPO 2025 Futures Festival」への抽選参加やクラウドファンディングへの協力に感謝を述べ、「まもなく、万博の184日間、夜空を彩る『One World, One Planet.』を再現いたします」と宣言した。このショーのテーマについて、「宇宙で誕生した命が脈々と紡がれてきた物語を表現しています」「願いが新たな命へと紡がれていく物語でもあります」と解説。観客に対し、「1つ1つのドローンの光を、これまで紡がれてきた命だと感じてご覧いただけると幸いです」と語りかけた。
アナウンスが終わるとドローンが夜空に舞い上がり、蝶、巨大な光の木など、生命の繋がりを感じさせるモチーフが次々と展開される。続いて、「One World, One Planet.」「Thank you for your wishes.」「We are One.」といったメッセージが色鮮やかに夜空に浮かび上がり、日本語でも「ねがいがせかいをつなげよう」「たくさんのねがいをありがとう」と、人々の願いに対する感謝の言葉が綴られた。
さらに夜空には、巨大なQRコードや、「Osaka Healthcare Pavilion」のロゴ、ドローンショーの運営会社である「RED CLIFF」のロゴが点灯。ショーの終盤には、「EXPO 2025」「1年前」という文字とともに、公式キャラクターのミャクミャクの全身像がドローンで色鮮やかに表現された。
フィナーレでは、空に描かれたミャクミャクの姿に重なるようにミャクミャクの声が響き、ショーは締めくくられた。開幕まで1年と迫った大阪・関西万博への関心を高める壮大な光のエンターテインメントの様子を、ぜひ動画でチェックしてみてほしい。
冒頭、小橋氏は「EXPO 2025 Futures Festival」への抽選参加やクラウドファンディングへの協力に感謝を述べ、「まもなく、万博の184日間、夜空を彩る『One World, One Planet.』を再現いたします」と宣言した。このショーのテーマについて、「宇宙で誕生した命が脈々と紡がれてきた物語を表現しています」「願いが新たな命へと紡がれていく物語でもあります」と解説。観客に対し、「1つ1つのドローンの光を、これまで紡がれてきた命だと感じてご覧いただけると幸いです」と語りかけた。
アナウンスが終わるとドローンが夜空に舞い上がり、蝶、巨大な光の木など、生命の繋がりを感じさせるモチーフが次々と展開される。続いて、「One World, One Planet.」「Thank you for your wishes.」「We are One.」といったメッセージが色鮮やかに夜空に浮かび上がり、日本語でも「ねがいがせかいをつなげよう」「たくさんのねがいをありがとう」と、人々の願いに対する感謝の言葉が綴られた。
さらに夜空には、巨大なQRコードや、「Osaka Healthcare Pavilion」のロゴ、ドローンショーの運営会社である「RED CLIFF」のロゴが点灯。ショーの終盤には、「EXPO 2025」「1年前」という文字とともに、公式キャラクターのミャクミャクの全身像がドローンで色鮮やかに表現された。
フィナーレでは、空に描かれたミャクミャクの姿に重なるようにミャクミャクの声が響き、ショーは締めくくられた。開幕まで1年と迫った大阪・関西万博への関心を高める壮大な光のエンターテインメントの様子を、ぜひ動画でチェックしてみてほしい。
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