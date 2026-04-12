大阪・関西万博１周年イベント「ＥＸＰＯ２０２５ Ｆｕｔｕｒｅｓ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」が１２日、１９７０年万博会場の万博記念公園（大阪・吹田市）で開催され、２０２５年万博との“夢のコラボ”が実現した。

会場ステージには、大阪府の吉村洋文知事が、９０年の大阪「国際花と緑の博覧会」のキャラクター「花ずきん」、０５年の愛知「愛・地球博」の「モリゾー」と「キッコロ」、２５年「大阪・関西万博」の「ミャクミャク」そして２７年の横浜「国際園芸博覧会」の「トゥンクトゥンク」を引き連れてやって来た。吉村知事は「キャラがてんこ盛り、全部盛りになってます」と舞台の“渋滞ぶり”を実況して笑わせた。

そして２５年万博のスペシャルサポーターを務めたタレント・ゆうちゃみ＆ゆいちゃみ（現「ゆい小池」）姉妹に「期間中も何度も来てくれてありがとうございます」と謝意を示しつつ、「東大阪出身やのに東京では『神戸出身です』と言ってるみたいですが」とイジって再び笑いを取っていた。

大阪・関西万博のレガシー「大屋根リング」は現在一部を残して解体中だが、２７年の横浜「国際園芸博覧会」で再活用されることが決まっている。吉村知事は「横浜で（木材を）作り直して、かなり大きなタワーができます。楽しみにしていただきたい。夢洲（大阪・関西万博会場の大阪市此花区の人工島）の跡地も皆さんの思い出が詰まっている。素晴らしいものにしたいです」と統合型リゾート「大阪ＩＲ」などの建設に向けてまい進していくと誓っていた。