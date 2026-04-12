タレントのpecoが、東京ディズニーシーを訪れたことを報告した。シーは25周年を迎えており、pecoは「おめでとう」と祝福した。



【写真】ジュビリーブルーのコーデがぴったり似合うpeco

pecoは8日に更新したインスタグラムで、「今日はディズニーシー25周年イベント スパークリング・ジュビリーを、中間淳太さんとロケさせていただいてきました」と、アイドルグループ・WEST.の中間と日本テレビ系「DayDay.」のロケで訪れたことを投稿。「25周年のお祝いができて、ほんっまに感動いっぱい幸せいっぱいやった… だいすきなディズニーシーおめでとう」と祝福した。



コメント欄には「シーでお見かけしました！テレビのぺこちゃんも可愛いけど実際に見るぺこちゃんは何倍も可愛かったです！」「ぺこちゃん今日パークでお見かけしました 高校生の頃から大好きなぺこちゃんが目の前を歩いていて思わず大号泣しちゃいました泣」「ぺこりん今日見かけて撮影中だったから声掛けられなかったけどほんとにほんとに可愛くてジュビリーブルーとんでもなく似合ってたの」などと偶然見かけたファンからのコメントが寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）