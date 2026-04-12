シンガー・ソングライターのR!Nが12日までにインスタグラムを更新。YouTube配信で不適切な言動をしたとして、視聴者へ謝罪した。

R!Nは「昨日の配信をご覧いただいた皆さまへ。この度は、泥酔した状態での配信により、不適切な言動や表現をしてしまい、不快な思いをさせてしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し「チケットのことや今後の活動についての不安から、感情の整理ができていないまま配信をしてしまい、結果として多くの方にご心配やご迷惑をおかけしてしまいました」と心境を吐露した。

さらに「また、配信の最後には不適切な言葉を発してしまい、応援してくださっている皆さまに対しても誠意を欠いた行動であったと深く反省しております。現在はしっかりと状況を受け止め、改めて自分自身の在り方や発言の仕方を見つめ直しております。それでも、音楽活動に対する気持ちが揺らぐことはありません」と思いを訴えた。

さらに「この度は本当に申し訳ございませんでした。2026.4.11 R!N」と再度謝罪した。

R!Nは続けて、ストーリーズ機能を用い「またここから立ち上がります。心配かけてごめんなさい」とつづった。

R!Nは「Gemie」名義で、アニメ「進撃の巨人」や「機動戦士ガンダムNT」「キングダム」などの劇中歌の歌唱でも知られる。