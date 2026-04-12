１２日の中山１０Ｒをストレイトトーカーで制し、横山武史騎手（２７）＝美浦・鈴木伸＝がＪＲＡ通算８００勝を達成した。現役２３人目。重賞は２０２１年有馬記念（エフフォーリア）などＧ１・６勝を含む２７勝を挙げている。

前日に２勝を挙げ、リーチがかかっていた横山武は「ひとまず区切りの勝利ができたことはとてもうれしいです」と安堵の表情を見せた。メモリアルが近いことを意識していたといい、「毎週毎週いい馬に乗せていただいて、想像以上に早く達成できたのは、関係者とファンと馬に感謝です。毎年、去年７００勝、その前は６００勝と達成できたことは本当にうれしく思いますし、関係者やファンへ感謝したいと思います」と感謝。今後の目標について「大きいところ、Ｇ１を勝ちたいと思いますので、みなさんの声援に応えられるように頑張ります」と宣言した。

ウイナーズサークルでは、待ちに待った８００勝を祝うファンがズラリ。「おめでとう〜！」という声が響くなか、セレモニー中に感極まって号泣するファンも。メインレース騎乗にギリギリまでサインをする神対応を見せ、ファンに感謝を伝えた。