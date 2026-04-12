4月10日は、上皇陛下（92）と上皇后陛下（91）のご成婚の日である。今から67年前の昭和34年（1959年）に相成った「世紀のご成婚」は、国民の間に「ミッチー・ブーム」を巻き起こし、これを機にテレビが各家庭に一気に普及するなど、戦後日本を代表する社会現象のひとつとなった。しかし、その華々しさとは裏腹に、長い皇室の歴史上でも初めて“未来の皇后”が民間から迎えられるという“事件”は、当時の皇室にさまざまな軋轢を生んだのもまた事実である。「日本一の旧家」に嫁がれた美智子さまやそのご実家・正田家は、その後、さまざまな苦難に直面した。「週刊新潮」では昭和57年（1982年）に、父・正田英三郎氏をはじめ関係者にインタビュー。ご成婚後の23年間を振り返っている。以下、当時の記事を再録し、改めて美智子さま及び正田家が味わった「栄光のなかの孤独」を回顧してみよう。

上皇后陛下

【前後編の前編】

（「週刊新潮」1982年9月2日号記事を一部編集の上、再録しました。当時の記事のため、記事中の敬称は昭和のものです。文中の「天皇」は昭和天皇、「皇后」は香淳皇后、「皇太子」は現・上皇陛下のことを指します）

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【写真】「美しすぎる」のひと言…昭和30年代「ミッチーブーム」を呼んだ頃の美智子さま

陰口を叩かれないように…

この23年間は、正田家にとって、やはり心労の毎日といってよかったのである。

たとえば、英三郎氏と長い交際があり、正田家の遠縁にも当たる経済評論家の三鬼陽之助さんは、ご成婚後の正田家に現われた変化をハッキリと感じ続けてきた。

「英三郎さんのことは昔から知っていますが、ご成婚以来、内気というか、言葉遣いひとつにも警戒心が出てきましたね。もともと慎み深く、口数の少ない人ですが、昔はイエス、ノーをはっきりいった人だったのに、それを表情で示すようになりました」

いや、英三郎氏だけだったのではない。「富美子夫人も同様ですよ」というのは、正田家の知人の一人である。

「夫人は、いろいろな集りによくお出かけになりますが、出かけた先で、美智子妃や浩宮さまたちのことは決して自分からはおっしゃらない。周囲が話題にしかけても、言葉少なに“お元気ですよ”というぐらい。はたで見ていても、その気の使いようは大変なものですよ。いろんな会合に割と気軽く出席なさるのも、断わったりして、皇太子妃のご実家だからといった陰口を叩かれないようにという配慮があるのではないかと思われるほどですね」

会合、2つの条件

英三郎氏が、ご成婚後、自分の出席する会合に2つの条件をつけたという話もつとに知られている。政治家の出席するパーティーには出席しない。もう1つは、新聞等で報じられる機会の多い会合には参加しない……。

「そればかりじゃないんだ」

英三郎氏を知る財界人の一人が言葉を継ぐ。

「料亭とかバー、クラブのたぐいにも、以来、ほとんど足を運ばなくなりましたな。どんな集りがあっても、夜の8時にはキチンと帰宅する。酒は好きなほうで、昔は、誘えば飲みにも出た。だから、ご成婚直後には、よく銀座のクラブのママなどに“正田さんをお連れして”なんてネダられたものですよ。しかし、ご本人の気持を察すると、とても誘ったりはできなかったね」（某財界人）

正田家の人々は、ひたすら周囲の目を恐れてきたらしい。

東宮御所との交流

もっとも――こうしたエピソードは、あくまで正田家の人々がいかに謹厳に身を処してきたかを証するものに過ぎない。いうところの“心労”がその程度なら、それは正田家にとってとうに覚悟しておくべきものだったともいえた。

だが、むろん、日本一の“名門”が得た代償は、とてもその程度ではすまなかったのだ。

皇室関係の事情にくわしい某氏は、その辺について、

「正田家の苦悩は、もう少し可能だと考えていた東宮御所（当時の皇太子一家）との交流が、現実の前に次々と裏切られていったあたりから始まったのではないか」

という。

実際、それは正田家にすると、皇室があえて旧来の慣習を破り、未来の皇后を民間から迎えた意義を失わせるものに映り、せっかくの正田家の“決断”を無にするものとも思われたのではないかというのである。

里帰りの回数

「その1つが」

と某氏が続ける。

「美智子さまの里帰りですよ。世間では割合ちょくちょく帰っていると思われてるようだが、実はそうじゃない。この23年間に、たった5回ほど。しかも、うち3回は、結婚後4年のうちに行われ、以後は英三郎氏の古希と夫妻の金婚の時だけ。つまり、ここ18年間ではわずか2度。それも、その都度、民間みたいに泊まっていくわけではない。全部日帰りですからね。正田家にとっては、これがまず思いがけない結果だったろうと思います」

何もしない宮内官

だが、そればかりではなかった。

昭和46年まで、浩宮の養育係を務めた浜尾実・元東宮侍従によると、天皇・皇后両陛下と正田夫妻は、互いの親同士として親しく懇談したことが、

「いまだかつてない」

浜尾氏は、「そんなことってありますか」と憤慨する。

「むろん、陛下がお会いするのを避けているわけではない。皇太子殿下が気づかれていないわけでもないんです」

問題は、宮内庁にあるのだという。

「戦前はともかく、戦後、陛下はご自分のご意思をなかなか直接的にはおっしゃらなくなった。それだけに、宮内庁の幹部が、その辺をどうはからうかが、非常に重要になっているんです。ところが、当の宮内官が何にもしない。ご両親同士が会えないのは、前例がないというそれだけの理由です。しかし、この問題などは、ご成婚当時に実現させておけばすんだこと。民間から妃殿下をお迎えしたこと自体、前例がなかったんですからね。それをやらないまま過したから、いまさらできなくなっているんです」

【後編】では、美智子さまに対し、宮内庁が行った“干渉”についてさらに考察する。合わせて、父・正田英三郎氏のインタビューを掲載している。愛娘の里帰りがなかなかかなわぬことや宮内庁の対応についての思い、そして世紀のご結婚に関して漏らした“本音”とは――。

デイリー新潮編集部