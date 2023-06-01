『家、ついて』ゴールデン進出10年に 収録場所を“原点回帰” 19日放送『家、ついて行ってイイですか？ 祝ゴールデン10周年！桜の下で涙と笑いの2時間SP』
テレビ東京は19日午後7時50分から『家、ついて行ってイイですか？ 祝ゴールデン10周年！桜の下で涙と笑いの2時間SP』を放送する。
【写真】めちゃくちゃピンク！自宅を公開したしなこ
記念すべき回のゲストには、17日午後9時スタートのドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』に出演する生瀬勝久と、番組をほぼ毎週見るほどの大ファンだという上白石萌歌を招き、笑いあり涙ありの濃密な2時間スペシャルで届ける。
今回のスペシャル内では、5月16、17日にテレビ東京の第1スタジオで開催する番組初の有観客イベント『家、ついて行ってイイですか？〜口外禁止〜』の続報もある。チケット先行販売時点で“とんでもない数”の申し込み数があったイベント情報にも注目だ。
番組のスタート当時は、街で出会った方の自宅をお借りして番組本編の収録を行っていたものの、コロナ禍をきっかけにスタジオでの収録に。今回は、ゴールデン進出10周年を記念して“原点回帰”。久しぶりに番組と深い関係がある方の自宅にお邪魔して番組収録を行った。
その家主とは、若者から絶大な支持を集める原宿系クリエイター・しなこ。実はしなこは、約10年前（2016年放送／当時は20歳の大学生）に番組に出演しており、当時も自宅を収録場所として使用していた。
番組では、当時の取材映像を大公開するとともに、現在の自宅での暮らしぶりをのぞき見。数々のグッズを紹介してもらううちに、生瀬勝久がしなこおすすめの原宿系ファッションに挑戦する一幕も。さらに、部屋の狭さゆえに家主のしなこが途中で退室させられてしまうなど、自宅だからこそのまさかの展開にも注目だ。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ“キャラが強すぎる名物家主”の「その後」にも密着。中でも、全盲ながらも超ポジティブに生きる男性とその妻の追加取材には出演者一同が大号泣。ほか、川口駅の終電で出会った女性同士のカップルや、乳がん手術で言語障害の後遺症を負った娘と支える父の取材など、強く生きる市井の人々の絆を届ける。
■放送予定の取材VTR
【深夜の川口駅】
川口で…ほろ酔い23歳女性のご自宅へ！
1年前に出会った27歳女性とラブラブ交際中！
取材中に「実はいま瀬戸際で…」と憂鬱顔
実は彼女が来年海外に行ってしまう…！？
「プロポーズして欲しい…」桜の木の下で誓い合う2人の未来は！？
【深夜の曳舟駅】
曳舟駅で出会ったのは…船好きだという80歳男性！
自宅には娘と中学2年生の孫が
元気に振る舞う娘だが、乳がん闘病中で言語障害も
日々支え合う暖かい家族…一番の楽しみは競馬！G1予想の結果は！？
【茨城県・取手駅】
「この番組に出るのが夢だった！」大興奮する27歳男性に遭遇！
実は東京2020パラリンピックに出場した元日本代表選手！
野球少年だった中学生時代。急に目が見えなくなり盲目に…
絶望…しかし盲学校でゴールボールに出会い人生が変わった！
取材から1年2か月…夫婦に劇的変化が!?４年越しの結婚式にも密着…スタジオ大号泣！
■生瀬勝久 コメント
初めて出演させていただきました。今回は特別だったんだと思うんですが、狭い空間で、（他の出演者が）近くにいたのですごく話しやすかったです（笑）。矢作（兼）さんは初めましてだったんですけど、（ビビる）大木君はずっと昔から知り合いですし、（上白石）萌歌ちゃんとも会いたかったし、とっても楽しかったです。作品（VTR）も良かったです。
■上白石萌歌 コメント
私はこの番組の大ファンでして、多分、過去の回は全部見ていて。新しいものを見に来ました（笑）。本当に「ファンがこんなところに来ていいのか」っていう感じで、今日はお邪魔させていただいたんですけど、タイトルコールまでやらせていただけるなんて思ってもいなかったです。今日見たVTRも全部素晴らしかったですし、家に帰っても自分で見返すような、大切な回になりました。今日はしなこさんのお家にお邪魔したんですけど、新しい『家、ついて行ってイイですか？』が開幕したような気持ちになりましたし、多分、普段のスタジオより距離感が近いので、すごくアットホームな雰囲気でした。
■しなこ コメント
10年ぶりに私のお部屋を使っていただいてすごく嬉しいです！とっても感慨深いです（笑）。（10年前の自分の取材VTRを見て）若いなって思ったのもありますし、自分自身が10年間ひたむきに走ってきたことを思い出したりしました。この番組もたくさんの人に愛されてゴールデン進出10周年ということで、本当におめでとうございます！
【写真】めちゃくちゃピンク！自宅を公開したしなこ
記念すべき回のゲストには、17日午後9時スタートのドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』に出演する生瀬勝久と、番組をほぼ毎週見るほどの大ファンだという上白石萌歌を招き、笑いあり涙ありの濃密な2時間スペシャルで届ける。
今回のスペシャル内では、5月16、17日にテレビ東京の第1スタジオで開催する番組初の有観客イベント『家、ついて行ってイイですか？〜口外禁止〜』の続報もある。チケット先行販売時点で“とんでもない数”の申し込み数があったイベント情報にも注目だ。
その家主とは、若者から絶大な支持を集める原宿系クリエイター・しなこ。実はしなこは、約10年前（2016年放送／当時は20歳の大学生）に番組に出演しており、当時も自宅を収録場所として使用していた。
番組では、当時の取材映像を大公開するとともに、現在の自宅での暮らしぶりをのぞき見。数々のグッズを紹介してもらううちに、生瀬勝久がしなこおすすめの原宿系ファッションに挑戦する一幕も。さらに、部屋の狭さゆえに家主のしなこが途中で退室させられてしまうなど、自宅だからこそのまさかの展開にも注目だ。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ“キャラが強すぎる名物家主”の「その後」にも密着。中でも、全盲ながらも超ポジティブに生きる男性とその妻の追加取材には出演者一同が大号泣。ほか、川口駅の終電で出会った女性同士のカップルや、乳がん手術で言語障害の後遺症を負った娘と支える父の取材など、強く生きる市井の人々の絆を届ける。
■放送予定の取材VTR
【深夜の川口駅】
川口で…ほろ酔い23歳女性のご自宅へ！
1年前に出会った27歳女性とラブラブ交際中！
取材中に「実はいま瀬戸際で…」と憂鬱顔
実は彼女が来年海外に行ってしまう…！？
「プロポーズして欲しい…」桜の木の下で誓い合う2人の未来は！？
【深夜の曳舟駅】
曳舟駅で出会ったのは…船好きだという80歳男性！
自宅には娘と中学2年生の孫が
元気に振る舞う娘だが、乳がん闘病中で言語障害も
日々支え合う暖かい家族…一番の楽しみは競馬！G1予想の結果は！？
【茨城県・取手駅】
「この番組に出るのが夢だった！」大興奮する27歳男性に遭遇！
実は東京2020パラリンピックに出場した元日本代表選手！
野球少年だった中学生時代。急に目が見えなくなり盲目に…
絶望…しかし盲学校でゴールボールに出会い人生が変わった！
取材から1年2か月…夫婦に劇的変化が!?４年越しの結婚式にも密着…スタジオ大号泣！
■生瀬勝久 コメント
初めて出演させていただきました。今回は特別だったんだと思うんですが、狭い空間で、（他の出演者が）近くにいたのですごく話しやすかったです（笑）。矢作（兼）さんは初めましてだったんですけど、（ビビる）大木君はずっと昔から知り合いですし、（上白石）萌歌ちゃんとも会いたかったし、とっても楽しかったです。作品（VTR）も良かったです。
■上白石萌歌 コメント
私はこの番組の大ファンでして、多分、過去の回は全部見ていて。新しいものを見に来ました（笑）。本当に「ファンがこんなところに来ていいのか」っていう感じで、今日はお邪魔させていただいたんですけど、タイトルコールまでやらせていただけるなんて思ってもいなかったです。今日見たVTRも全部素晴らしかったですし、家に帰っても自分で見返すような、大切な回になりました。今日はしなこさんのお家にお邪魔したんですけど、新しい『家、ついて行ってイイですか？』が開幕したような気持ちになりましたし、多分、普段のスタジオより距離感が近いので、すごくアットホームな雰囲気でした。
■しなこ コメント
10年ぶりに私のお部屋を使っていただいてすごく嬉しいです！とっても感慨深いです（笑）。（10年前の自分の取材VTRを見て）若いなって思ったのもありますし、自分自身が10年間ひたむきに走ってきたことを思い出したりしました。この番組もたくさんの人に愛されてゴールデン進出10周年ということで、本当におめでとうございます！