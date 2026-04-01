セリエA 25/26の第32節 カリアリとクレモネーゼの試合が、4月11日22:00にウニポル・ドムスにて行われた。

カリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、ジェンナーロ・ボレッリ（FW）、アダム・オベルト（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはデイビッド・オケレケ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ヤリ・バンデピュッテ（FW）らが先発に名を連ねた。

31分、カリアリが選手交代を行う。ルカ・マッツィテッリ（MF）からミシェル・アドポ（MF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

60分、カリアリは同時に2人を交代。ジェンナーロ・ボレッリ（FW）、マイケル・フォロルンショ（MF）に代わりMendy Paul（FW）、ゼ・ペドロ（DF）がピッチに入る。

63分に試合が動く。カリアリのゼ・ペドロ（DF）のアシストからセバスティアーノ・エスポジト（FW）がヘディングシュートを決めてカリアリが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、カリアリが1-0で勝利した。

なお、カリアリは62分にミシェル・アドポ（MF）に、またクレモネーゼは4分にフィリッポ・テラッチャーノ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 00:00:22 更新