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【奇跡】足3本で保護されたサワガニ、1年間の飼育で起きた劇的変化とは？脱皮を繰り返した現在の姿

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、『足が３本のカニを飼育して1年が経ちました！』と題した動画を公開しました。動画では、足が3本しかなくハサミも失っていたサワガニの「ミサワくん」が、1年間の飼育を通じて驚異的な再生能力を見せる様子が記録されています。



1年前、ガサガサ（川での生き物採集）中に偶然捕獲されたミサワくん。当時は右側の足が3本あるだけで、ハサミも反対側の足も全て欠損しているという痛々しい状態でした。投稿者は「この状態でどうやって餌食べてたんかな」と不思議に思い、保護して観察することに。水槽で大切に育てられる中、ミサワくんは脱皮を繰り返します。1回目の脱皮で欠損していた足と片方のハサミが見事に再生し、2回目の脱皮でついに両方のハサミが揃った「完全体」へと復活を遂げました。



動画の中盤では、飼育1年が経過し、4回目の脱皮を終えた現在のミサワくんの姿が紹介されています。体色は渋い黒褐色になり、体格も一回り大きくなりました。乾燥オキアミを与えられると、再生した立派なハサミでしっかりと餌を掴み、口元へ運んで器用にちぎりながら食事を楽しみます。かつては歩くのもやっとだったカニが、本来の機能を取り戻して力強く生きる姿は圧巻です。



動画の後半では、手狭になった現在の水槽から、ろ過フィルター付きの広い水槽へ引っ越すための準備が始まります。投稿者はホームセンターで購入した「こんぺい石」をハンマーで割り、積み上げて陸地を作るレイアウトを構想。「本来の姿」を取り戻したミサワくんにとって、より快適な新居が完成するのが楽しみな内容となっています。