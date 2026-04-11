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「潰れて当然なんです」カウンセラーが警鐘を鳴らす″周りが敵だらけ″の環境の恐ろしさ

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カウンセラー・作家として活動するRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「耐えていません？周りが敵だらけの場から離れるメリット7選／人生のつらさはこれが原因！」を公開した。動画では、「周りが敵だらけ」と感じる職場やコミュニティからいち早く抜け出すべき理由と、環境を変えることで得られるメリットについて詳しく解説している。



Ryota氏は冒頭、「周りが敵だらけの場所から離れると驚くほどいいことが多い」と提起し、7つのメリットを順を追って説明した。一つ目の「正しい評価が受けられる」という点では、職場においてどれだけ努力しても評価されない状況は、上司の好みや評価システムの機能不全が原因であると指摘。そのような不平等な環境に居続けると「結局自分は人生が狂っていくわけですよ」と強く警告した。



続けて、「自己肯定感が上がる」「損な役割が減る」「困った時に助けてもらえる」といったメリットを紹介。敵だらけの環境では、不必要にミスを押し付けられたり、助けを求めても無視されたりと、不当な扱いを受けると語る。一方で、味方の多い良好な環境であれば、お互いに助け合い、ミスをカバーし合うごく当たり前のコミュニケーションが取れると語った。



また、心理的安全性の観点から「心の安心感がある」ことの重要性にも言及。敵だらけの場所では常に脅威を感じて消耗するだけでなく、萎縮して報告や相談ができなくなり、さらなるトラブルを招くと説明する。「成長を喜んでもらえる」という点でも、良好な人間関係であれば他人の成功を祝福できるが、敵は相手の成長を止めようとするとその違いを鮮明にした。



最後にRyota氏は、敵だらけの環境を「人生においていちゃいけない場所の1個」と断言する。生活のために我慢して居続ける現状に理解を示しつつも、「そんなところに入って我慢してたら潰れて当然なんです」と警鐘を鳴らす。失業手当などを確認した上で、人間関係の仕組みが整った安全な場所へ進むことの重要性を視聴者に強く呼びかけた。