歌手和田アキ子（76）が11日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にパーソナリティーとして生出演。25日の同番組に元NHKのジャーナリスト池上彰氏がゲストで初登場することを告知し「いろんなことを聞きたい」と大喜びした。

CM明けでアシスタント垣花正が「池上彰さんが『いいかげんに1000回』にやってくる。池上さん、教えてスペシャル」と番組告知を打つと和田が「いいねー、いいねー」と大喜びした。

垣花は「そうなんですよ。なんと池上彰さん、番組初登場ということで」と話した。和田が「変な言い方ですけど、こんな番組に出ていただけるなんて」と恐縮して語った。

垣花は「池上彰さんが出られる番組、って、すごく堅いイメージがありますよね」と話した。和田は「時事ニュースが多いですもんね」と語った。垣花が「池上さんとアッコさんのつながりは、この番組でもアッコさんが話してくれましたけれども」と話した。

和田がテレビ東京の情報番組「よじごじDays」（月〜金曜午後3時50分）に生出演した際、たまたま池上氏もテレビ東京にいて、和田が控え室にいたところ、池上から「お久しぶりでございます。お元気でしたか」とあいさつされていた。和田はそのときに大感激して、番組でエピソードトークとして話していた。

垣花は「そんな出来事が、このゲストにつながったんです。ダメ元で連絡したらOKというお返事をいただきまして」と説明。和田は「いろんなことを聞きたいですね。イラン事情とかね。あと普段の生活も聞いてみたい」と池上氏への質問を口にしていた。