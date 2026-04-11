新作みーーーーっけ♡【シャトレーゼ】ビジュも華やか「カップ入り和スイーツ」

【シャトレーゼ】では、季節限定の「カップ入り和スイーツ」が登場中。色とりどりの具材が華やかに飾られた映えるスイーツは、桜の風味で春らしさを楽しめそう。具沢山な仕上がりも相まって、心もお腹も満たしてくれるはず。今回は、こしあん派の人は特に注目してほしい、シャトレーゼのカップ入り和スイーツをご紹介します。頑張った自分へのご褒美や、手土産にもおすすめです。

カップ入りの「春の桜 クリームあんみつ桜こしあん」は、たっぷり絞られたクリームやこしあんが目をひく和スイーツ。ピンクとグリーンの求肥に白玉、いちごやフルーツのシロップ漬け、小豆が華やかに配置され、思わず「ビジュ優勝！」と言いたくなるかも。公式サイトによれば、「桜葉の香りと塩味」なのだそうで、食べるだけでお花見に行ったような気分になれそう。クリームのまろやかな甘さと共に、バランス良く味わえそうです。

優しい甘さとフルーツの酸味を楽しめそう

@masaki_19740913さんは、「前に行った時は売り切れてたので食べれてよかった」「美味しかった」と感想を投稿。こしあんや求肥の優しい和風の甘さと、まろやかなクリーム、さらに、フルーティーな風味も感じられて、意外とさっぱりと食べ切れるのかもしれません。価格は、\367（税込）。今の季節にぴったりな和スイーツを、ぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino