ソフトバンクは、新たな料金プラン「ペイトク 2」「テイガク無制限」「ミニフィット 2」を発表した。6月2日から提供を開始する。

ペイトク 2

「ペイトク 2」は、無制限のデータ通信とPayPayポイントが追加で付与される「ペイトク 2 特典」がセットになった通信プラン。基本料は月額1万538円。

テイガク無制限

「テイガク無制限」は、無制限のデータ通信が毎月定額で利用できる通信プラン。基本料は月8008円で、「新みんな家族割」「おうち割 光セット」「PayPay カード割」などの割引を利用することで、最安月5148円で利用できる。また、毎月200円相当のPayPayポイントが付与される。

ミニフィット 2

「ミニフィット 2」は、データ使用量に合わせて2段階で料金が変わる通信プラン。基本料は、2GBまでが月5258円、5GBまでが月6358円となる。「新みんな家族割」「おうち割 光セット」「PayPay カード割」などの割引を利用することで、最安2GBまで月3058円、5GBまで月4158円で利用できる。

新サービス

新たな料金プランに合わせて、新サービスもセットで提供される。

「SoftBank Starlink Direct」は、圏外でもスマートフォンが衛星経由で通信できるサービス。対象のスマートフォンで、SMSや一部のアプリが利用できる。

「Fast Access」は、5G SA（スタンドアローン）を利用することで、混雑している時間や場所でも、より多くの通信リソースが割り当てられるサービス。5G SA対応のスマートフォンとSIMが必要。

「海外データ放題」は、200以上の国や地域で、データ通信が無制限に行えるサービス。月に1～31日のあいだで日数を選択でき、1日24時間あたり980円で利用できる。

「YouTube Premium Liteセット」は、YouTubeの多くの動画で広告がオフになる「YouTube Premium Lite」が、1年無料で利用できるサービス。13カ月目以降は、10％オフの料金で利用を継続できる。

これらの新サービスは、既存サービスとあわせて無料で利用できる。なお、サービスの組み合わせは、料金プランごとに異なる。

既存プランの値上げ

新料金プランの発表と同時に、既存プランの値上げも発表された。物価高騰による費用の上昇や、通信トラフィックの増大に伴う設備投資のためとしている。

ソフトバンクでは、「ペイトク」や「メリハリ無制限＋」などで月550円が基本料に上乗せされる。プランによって値上げ幅は異なり、7月1日から適用される。

ワイモバイルでは、6月2日より「シンプル3」で220円が、7月1日より「シンプル」と「シンプル2」で330円が、基本料に上乗せされる。