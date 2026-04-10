落合博満氏 “ミスタードラゴンズ”バットを持たしたら立浪の右に出る者はドラゴンズには一人もいない
現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が10日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。選手、監督としてともに戦った、“ミスタードラゴンズ”立浪和義氏について言及した。
落合氏が中日監督時代の2009年限りで現役引退した立浪氏。就任直後の04年、05年は主力として活躍するも、06年以降は、森野将彦氏の台頭もあり活躍の場所は代打にかわっていった。
当時、立浪氏の打撃力の衰えが指摘されたこともあったが実は違った。
「立浪の守備範囲がものすごく狭まったんだ。三遊間を（打球が）抜けると、“サードゴロだ”っていうのがヒットになってね。そのピッチャーのしぐさが“なんで捕ってくれないんだろう”って。そういうのがだんだん見えてきた」
理由は打撃力ではなく守備力だった。「チームの方針はピッチャーを中心とした守りの野球で勝ち上がるのが大前提だから」。ゴールデングラブ賞を二塁、三塁、遊撃で合計5度獲得した立浪氏も、年齢とともにくる衰えには逆らえなかった。
落合氏は「森野と立浪でバッティングを比較したら立浪に失礼だよ。絶対に勝てない」と打撃面では立浪氏の方が上であったことをあらためて明言した。そのうえで、「1点を取るよりも1点をやらない野球をするっていうことになると、普通に捕れるボールはちゃんと捕ってアウトにしてくれないとピッチャーが苦しむ。そこで代えた」とチーム方針がぶれることはなかった。