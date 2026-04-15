２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが、現在の心境を明かした。１３日に２９歳の誕生日を迎えた渡邊さんは「最近あまり心身ともに調子が良くなかったので、生まれてきてくれてありがとうって言葉が嬉しくて、心に刺さった誕生日でした」と書き出した。晴れ渡る青空の下で、春らしい薄いグリーンのジャケットに身を包み、メガネをかけて微笑む横顔ショットを投稿すると「おめでとうメッセージを