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タケ小山が明かす「サンデーモーニング」裏話「いかに自分たちでダメなものをやっているか」ゴルフ界のタブーにも斬り込む

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「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」が「【タケ小山さん対談】屋根裏のゴルファー登場！／サンデーモーニング裏話／昨今のゴルフ界に言いたい事」を公開した。小林と30年来の親交があるプロゴルファーのタケ小山をゲストに迎え、テレビ業界の裏話や日本のゴルフ界が抱える問題について、忖度なしの赤裸々な議論を交わした。



対談は、二人が1996年にアメリカ・フロリダ州で出会ったというエピソードからスタート。タケの代名詞である「屋根裏のプロゴルファー」という肩書きは、関口宏が名付け親であると明かされた。話題が地上波テレビの現状に移ると、タケは「いかに自分たちでダメなものをやっているかよく分かる」と指摘し、昨今の若者がテレビに懐疑的になる現状にも理解を示す。



さらに議論は、東京五輪のゴルフ会場となった「霞ヶ関カンツリー倶楽部」の騒動へ発展する。当時、同倶楽部には女性の正会員がおらず、その閉鎖性が議論を呼んだ。タケは「わざと関口さんが火の粉を被ってくれた」と明かし、番組での追及が結果的に倶楽部の規則改定に繋がったと、メディアの力が組織を動かした舞台裏を振り返った。

また、日本のゴルフ界全体の問題点として、統括するトップ組織の不在や、特定の学閥の力が強い現状を痛烈に批判した。



終盤には、日本の野球選手に対して「漫画ばかり読んでいないで勉強すべきだ」と、愛ゆえの厳しい苦言も飛び出した。30年という長年の絆があるからこそ成立する、歯に衣着せぬ本音のキャッチボール。単なる裏話にとどまらず、日本のスポーツ界の未来を憂う二人の真剣な思いがひしひしと伝わってくる対談となっている。