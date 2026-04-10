一人暮らしの自炊に便利！コンビニの「サラダチキン」でメインおかず

一人暮らしでもしっかり自炊したい…そんな方におすすめなのがコンビニの「サラダチキン」。そのまま食べてもおいしいですが、ひと手間加えるとさらにレベルアップします。

▼チーズサラダチキン丼

サラダチキンとチーズをのせて作る丼物。仕上げに卵黄をのせてマイルドな仕上がりに。



▼サラダチキンのユッケ風

サラダチキンに焼き肉のたれをかけてレンチンするだけの簡単レシピ。サラダチキンに飽きてきたときに試したい一品です。



▼簡単よだれ鶏

サラダチキンを使えば、よだれ鶏もあっという間に完成します。五香粉をきかせて本格的な仕上がりに。



▼枝豆と炒めてさっぱりと

サラダチキンと冷凍枝豆をごま油でさっと炒めるレシピ。ケチャップをかけてさっぱりと食べます。



▼新じゃがと合わせてミートチーズ焼き

春らしく新じゃがと合わせて作るミートチーズ焼き。市販のミートソースを使って手軽に作れるのも嬉しいところです。







コンビニのサラダチキンを簡単にアレンジできる主菜レシピ、いかがでしたか。チーズと合わせたり、焼き肉のたれで手軽に味を整えたり、すぐ作れるものばかりです。一人暮らしのあわただしい日々に手軽に作れますね。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。