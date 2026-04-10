今季開幕時において、メジャーリーガーの平均年俸が昨季から3.4％増加し、534万ドル（約8億4900万円）となり、過去最高を記録したことが分かった。AP通信が9日（日本時間10日）、HP上でデータを公開した。チーム別の年俸総額はメッツが1位、ドジャースが2位となった。

■年俸総額最下位はガーディアンズ

チーム別の年俸総額では、千賀滉大投手が所属するメッツが3億5220万ドル（約560億円）で4年連続1位となった。2023年に記録した過去最高の3億5540万ドルをわずかに下回り、昨年の3億2260万ドルからは増加。最も年俸総額が低いガーディアンズ（6230万ドル）とは5倍以上の差となった。

2位は大谷翔平投手らスーパースターがズラリと揃うドジャースで、3億1660万ドル（約503億円）。ただ、“後払い契約”を結んでいる選手たちの年俸が繰り延べされていなければ、3億9520万ドル（約628億円）になると算出した。

3位はヤンキース（2億9720万ドル）となり、4位フィリーズ（2億8200万ドル）、5位ブルージェイズ（2億6900万ドル）と続き、昨年と同じ顔ぶれとなった。

■ソト、ベリンジャー、ウィラーのトップ3

年俸総額が2億5000万ドル超となったチームは、昨年の4球団から6球団に増えた一方、1億ドル未満のチームも5球団から8球団に増加。格差が広がりつつある結果となった。

選手別の年俸では、メッツのフアン・ソト外野手が6190万ドル（約95億9000万円）で2年連続トップに立った。2位はヤンキースのコディ・ベリンジャー外野手（4250万ドル）、3位はフィリーズのザック・ウィーラー投手とメッツのボー・ビシェット内野手が4200万ドルで並び、5位にはブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手（4020万ドル）が入った。

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は4000万ドルで6位。10年総額7億ドルの契約を結んでいる大谷は報酬の大半を“後払い”としているため、今季の年俸はおおよそ2820万ドル。上位には顔を出さなかった。