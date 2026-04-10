日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、弟子の幕内伯乃富士（２２）に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（３４）＝元横綱照ノ富士＝に対し、委員待遇年寄から年寄への２階級降格と、１０％減給３カ月の処分を決めた。「年寄」は再雇用者の参与を除けば最下位の役職。横綱経験者が年寄に降格するのは、２０２４年２月の前宮城野親方（元横綱白鵬）以来。伯乃富士には不適切行為を指摘した上で、八角理事長（元横綱北勝海）から厳重注意を受けた。追加調査を行ったコンプライアンス委員会からの答申案通りの処分に収まり、近年の部屋閉鎖や師匠交代などは回避された。

３月の春場所中から楽観ムードが漂っていた。ある親方は「最悪でも師匠交代だろう」と話した。その場合は部屋付きの楯山親方（元幕内誉富士）が師匠になる、という見立てだった。別の親方からは「伯乃富士に体を触られた女性が訴えて、警察沙汰になったら、もっと大変だったはずだ」と擁護する声もあった。

一方で「白鵬の時とは全然違う」という声があった。この日まで八角理事長ら上層部は個別の言及を避けている。伊勢ケ浜親方サイドには問題発覚後、今回の問題に関する取材に応じないよう指導があったという。不用意な発言で、状況が悪化することを心配したのだろう。

宮城野親方だった白鵬は弟子の北青鵬による暴力問題で部屋閉鎖に追い込まれ、１年後に協会を退職した。現役時代から問題行動が多かった白鵬だが、協会側からこのような配慮はあっただろうか。白鵬の弟子だった伯乃富士が元凶であるような報告内容も含めて、両者の「差」が気になった。（デイリースポーツ大相撲担当・山本鋼平）