「リズム天国」最新作「リズム天国 ミラクルスターズ」が7月2日に発売決定！リズミカルに料理する「下ごしらえ」の映像も公開
【リズム天国 ミラクルスターズ】 7月2日 発売予定 価格：6,500円
任天堂は、Nintendo Switch用リズムゲーム「リズム天国 ミラクルスターズ」を7月2日に発売する。価格は6,500円。
本作はリズミカルなゲームを多数収録した「リズム天国」シリーズ最新作。2025年3月に配信されたニンテンドーダイレクトにてその存在が明かされ、2026年に発売予定となっていたが、この度、正式な発売日がアナウンスされた。約11年ぶりに発売されるシリーズ新作となる。
発売日の発表に合わせテンポよく料理をする「下ごしらえ」の映像が公開。エプロン姿の女性を操作するゲームで、画面の両サイドから飛んでくる食材を切り刻んでいくゲームプレイが確認できる。
Nintendo Switch『リズム天国 ミラクルスターズ』の発売日が2026年7月2日（木）に決定。- 任天堂株式会社 (@Nintendo) April 9, 2026
リズムにノッて、プレイするリズムゲームの中から1つを少しだけご紹介します。#リズム天国 #リズム天国ミラクルスターズhttps://t.co/Z1kvaUzFjN
(C) Nintendo (C) つんく♂ Codeveloped by TNX