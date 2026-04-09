【リズム天国 ミラクルスターズ】 7月2日 発売予定 価格：6,500円

任天堂は、Nintendo Switch用リズムゲーム「リズム天国 ミラクルスターズ」を7月2日に発売する。価格は6,500円。

本作はリズミカルなゲームを多数収録した「リズム天国」シリーズ最新作。2025年3月に配信されたニンテンドーダイレクトにてその存在が明かされ、2026年に発売予定となっていたが、この度、正式な発売日がアナウンスされた。約11年ぶりに発売されるシリーズ新作となる。

発売日の発表に合わせテンポよく料理をする「下ごしらえ」の映像が公開。エプロン姿の女性を操作するゲームで、画面の両サイドから飛んでくる食材を切り刻んでいくゲームプレイが確認できる。

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