『ハズビン・ホテルへようこそ』ヴァギーやルシファー、チームVの新ぬいぐるみが登場！

世界的人気を誇る海外アニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』の公式商品として、Youtooz社製のぬいぐるみ全7種が2026年11月中旬より順次発売されることがわかった。



ぬいぐるみに新たな4キャラクターが登場！寝そべりぬいぐるみはなんと約40cm

新たに4キャラクターのぬいぐるみが登場し、寝そべりぬいぐるみはなんと約40cmの超BIGサイズとなっている。

Youtooz Hazbin Hotel ぬいぐるみ（ヴァギー）

チャーリーを支える頼れるパートナー、ヴァギーが全長約23cm（9インチ）のぬいぐるみになった。トレードマークの大きな瞳と赤いリボン、フリル袖のトップスなど、ヴァギーの魅力をしっかり再現した仕上がりだ。コレクターにもファンにも嬉しいアイテムだ。

Youtooz Hazbin Hotel ぬいぐるみ（ルシファー・モーニングスター）

地獄の王ルシファー・モーニングスターが全長約23cm（9インチ）のぬいぐるみになった。金色の髪に蛇が巻かれたトップハット、白いテールコートと王冠など、”地獄の王”にふさわしい華やかなビジュアルを余すことなく再現している。コレクターにもファンにも嬉しいアイテムだ。

Youtooz Hazbin Hotel ぬいぐるみ（ハスク）

無愛想だけど憎めないバーテンダー、ハスクが全長約23cm（9インチ）のぬいぐるみになった。トレードマークのしかめっ面や赤黒のストライプ眉、ハートの耳先など、個性あふれるデザインを忠実に再現した一品だ。コレクターにもファンにも嬉しいアイテムだ。

Youtooz Hazbin Hotel ぬいぐるみ（サー・ペンシャス）

個性派ヴィランのサー・ペンシャスが全長約23cm（9インチ）のぬいぐるみになった。コブラのような広がるフード、ストライプジャケットに全身を彩る赤い瞳など、キャラクターの特徴を細部まで忠実に再現している。コレクターにもファンにも嬉しいアイテムだ。

Youtooz Hazbin Hotel 寝そべりぬいぐるみ（ヴォックス）

ヴォックスが抱き心地最高のぬいぐるみになって登場！ 約40cmの存在感のあるサイズ、心地よい重み、なめらかな生地で、思わず抱きしめたくなるぬいぐるみだ。ヴォックスの印象的なモニターフェイスやスタイリッシュな衣装デザインを細部まで再現。コレクションとしてはもちろん、お部屋のアクセントにもぴったりのアイテムだ。

Youtooz Hazbin Hotel 寝そべりぬいぐるみ（ヴァレンティノ）

ヴァレンティノが抱き心地最高のぬいぐるみになって登場！ 約40cmの存在感のあるサイズ、心地よい重み、なめらかな生地で、思わず抱きしめたくなるぬいぐるみだ。ヴァレンティノのハート型のサングラスや特徴的な衣装デザインを細部まで再現。コレクションとしてはもちろん、お部屋のアクセントにもぴったりのアイテムだ。

Youtooz Hazbin Hotel 寝そべりぬいぐるみ（ヴェルベット）

ヴェルベットが抱き心地最高のぬいぐるみになって登場！ 約40cmの存在感のあるサイズ、心地よい重み、なめらかな生地で、思わず抱きしめたくなるぬいぐるみだ。ヴェルベットの特徴的な衣装や髪型、表情まで再現。コレクションとしてはもちろん、お部屋のアクセントにもぴったりのアイテムだ。

『ハズビン・ホテルへようこそ』ぬいぐるみ販売情報

今回紹介した商品は、2026年4月9日（木）より予約販売開始。2026年11月中旬より順次発売開始。

オンライン販売：INFOLENS GEEK SHOP

店頭販売：INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店

（海外ドラマNAVI）

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