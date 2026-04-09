元文部科学事務次官の前川喜平氏が2026年4月7日にXを更新。大学の通信課程に入学したことを報告した元衆院議員の杉田水脈氏に「大学で学んだら賢くなるかな？」などとコメントし、批判の声を集めている。

「0.1%くらい期待する」

杉田氏は6日に「実はこの春から大学生になりました。といっても通信課程ですが」と報告。心理学に興味があったことを明かし、「楽しみながら進みたいと思います」とつづっていた。

前川氏はこのポストを引用し、「杉田水脈、大学で学んだら賢くなるかな？」とつづった。

さらに、「大日本帝国が行った非道に気がつくかな？ 人権と平和の大切さがわかるかな？」ともコメントし、最後には、「0.1%くらい期待する」とつづっていた。

なお、杉田氏は8日に前川氏のポストを引用し、「元文部科学事務次官の前川氏からエールをいただきました」と明かした。

また、杉田氏は「文部科学行政のトップだったのですから、日本の大学教育に"貴方は"自信を持ってください」とし、「私の心配より、今回の辺野古の『学校の教育現場』で起こった事故によって女子高校生の命が失われた事について、しっかり対応するよう、お願いします」と呼びかけていた。

前川氏のポストには、「大学に進学する人を上から目線で嘲笑。これは差別なのでは？」「これは言い過ぎだと思う」「学び直しを馬鹿にしている...」という声が集まっている。