2022年に大分県別府市で発生したひき逃げ殺傷事件で、重要指名手配中の八田與一容疑者（29）に関する情報提供が、3月末までに累計で1万2617件に上っていることが分かりました。しかし、3月は月別で見ると殺人・殺人未遂の容疑が追加された2025年6月以来最小です。

【写真を見る】八田與一容疑者の情報提供、1万2600件超も3月は最小に 別府ひき逃げ殺傷事件

県警に寄せられた1万2617件の情報提供のうち、八田容疑者に似た者の目撃情報は、累計で1万1930件に上っています。

＜3月の地域別目撃情報＞（）は累計

関東：62件（約4470件）

近畿：29件（約1630件）

九州：14件（約1540件）

うち大分県内：7件（約700件）

また、インターネット上の動画や画像などに関する情報は1131件です。

＜月別情報提供の推移＞（）は前年

●2025年

6月：706件 （446件）殺人で逮捕状

7月：515件 （665件）

8月：238件 （382件）

9月：233件 （460件）

10月：210件 (503件)

11月：278件（467件）

12月：249件（250件）

●2026年

1月：285件（214件）

2月：165件（165件）

3月：138件（250件）

月別で見ると3月は、殺人と殺人未遂の容疑が追加された2025年6月以来最小となりました。

県警「最重要課題の1つ」

八田容疑者は2022年6月、別府市の県道で停車中のバイクに軽乗用車で追突し、大学生2人を死傷させ、現場から逃走した疑いが持たれています。

八田容疑者は事故後、現場から裸足で走って逃走し、約2キロ離れたヨットハーバーで足取りが途絶えました。事件直前には、八田容疑者と亡くなった大学生との間でトラブルがあったこともわかっています。

有力な情報提供者には公的懸賞金として300万円が支払われ、遺族による私的懸賞金500万円も含めると上限額は800万円に上ります。

県警は「最重要課題の1つであり、引き続き警察の総力を挙げて被疑者の身柄確保と事件の真相解明に全力で取り組んでいく」とコメントしています。

情報提供先：【大分県別府警察署】0977-21-2131