一冊の本について、ここまで調べ、読みこむことができるのか。そう感じさせるのが、福沢諭吉著・松沢弘陽校注の『福翁自伝 増訂版』（岩波書店・９４６０円）だ。

松沢氏は日本政治思想史専攻の北海道大学名誉教授で、９６歳。本書の校注は２回目で、前回は『新日本古典文学大系 明治編』の一冊として８０歳の時に刊行した。その後の研究の進展、受けた指摘や意見に「補う必要を感じていた」という。

ぎっしり並ぶ脚注・補注をさらに増やした。たとえば、福沢の心境に重ねた端唄の解釈。福沢は「最新の話をすぐに話す」と、彼に学んだ者が記した記録。明治１４年の政変の部分は「福沢としては現実の政治に踏みこんでいる」との指摘……。

本書の主題は「自我が『独立』に向かって自己形成する物語」と書く解説にも加筆した。晩年の福沢は慶応義塾の廃塾を唱えたが、それは「極端の覚悟」という独立の哲学と結びつくのではと説く。

緻密（ちみつ）な考証で、語られた事実の意味をとらえ、主題を明らかにする。読むという営みの、一つの極致だろう。（石田祐樹）＝朝日新聞2026年4月4日掲載