頼りになるアイテムが豊富なユニクロ。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんは、妊娠をきっかけに購入した「エアリズムブラキャミソール」（2490円）と「エアリズムシェイパーショーツ」（1500円）を10年愛用しているそう。その魅力を詳しく紹介してくれました。

快適なブラトップ「エアリズムブラキャミソール」

ユニクロの「エアリズムブラキャミソール」はエアリズム素材で汗をかいてもさらっとしている快適なブラトップ。筆者が使用したきっかけは、11年前の妊娠中につわりでブラジャーが苦しくなったためです。それから授乳の際にも便利だったので、出産後もそのまま愛用しています。

【比較写真】ユニクロ「シェイパーショーツ」で細見え

エアリズムというと夏のイメージですが、筆者は1年じゅう愛用しています。冬はユニクロのヒートテックを着る下に重ねても快適なんです。

カラーバリエーションも豊富で、ホワイト、ブラック、2色のピンク、ナチュラル、2色のブラウン、オリーブの計8色展開。価格は2490円でした。

キャミソールタイプは、アジャスターつき。どんどんアップデートしていて、バストを360度支える構造に進化し、キレイに見えるのもポイントです。

上にシアーTを着てみました。透けて見えても下着っぽくないのがうれしい。私は2年くらいで買い替えていますが、本当に快適で大好きな名品です。

たるんだおなかとお尻をサポート「エアリズムシェイパーショーツ」

次は「エアリズムシェイパーショーツ」。でこちらも産後にたるんだお腹を引き締めるために履き始めて10年が経つ愛用品です。

エアリズム素材なので1年中快適で、冬でもタイツやレギンスの中にも履きやすいショーツです。

こちらもどんどんアップデートしていて、今はスムースタイプとサポートタイプの2種類発売されています。どちらもブラックとベージュの2色展開で、価格は1500円でした。

私が着用しているのはサポートタイプで、お腹から腰までしっかりおさえてくれて細くみせてくれます。内側の町部分はコットン素材なので1枚でも履けるそうですが、筆者はショーツの上に重ねて履いています。

左がシェイパーショーツを履いていない方、右が履いている方の写真です。履いている方がヒップもおなかもすっきりとさせてくれます。

履いていないと落ち着かないくらい愛用していてこちらは約1年くらいで買い換えています。

どちらもアラフォー世代におすすめのユニクロ名品！ まだチェックしたことがないという方におすすめです。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください