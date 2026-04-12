この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「1年目だからは決して言ってはいけない」JTB新入社員が明かす、業界最大手の重圧と添乗業務のリアル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネル】が「【1日密着】「業界最大手のプレッシャーに負けない。」沖縄旅行に奔走する新卒1年目の意地と誇り。｜株式会社JTB」を公開した。大手旅行会社JTBの新卒1年目社員の添乗業務に密着し、「1年目だからっていうのは決して言ってはいけない言葉」と語るプロ意識や、形のないサービス業における信頼関係の重要性が明かされた。



動画は、羽田空港から沖縄へ向かう研修旅行の添乗業務に密着。朝4時に起床し入念に準備を整える新入社員の姿から始まる。



業務の裏側について、添乗は単なる付き添いではなく、約半年前から手配や調整を進めてきた集大成であると説明。「半年もかけてきたからこそ、最後形でみえるこの添乗というのがやりがいにも感じます」と、明るい笑顔を見せた。一方で、JTBという看板を背負うことのプレッシャーにも言及。「JTBならこの質の旅行ができるだろう」というお客様からの高い期待に応えなければならないと真剣な表情で語り、「1年目だからっていうのは決して言ってはいけない言葉」と、若手であっても言い訳をしない強い覚悟をのぞかせた。



また、自社で施設を持たないサービス業であるからこそ、「ホテルさんですとか航空会社さん、観光地のスタッフの方にもたくさんご協力いただいて当日を迎える」と述べ、社外の連携パートナーとの信頼関係がいかに大切であるかを提示した。



動画の終盤では、上司たちがリモートで登場。彼女の仕事ぶりについて「分からないことを曖昧にせずに、きちんと自分で確認して最後までやり抜く」「ファン作りが上手」と、その誠実な姿勢と愛される人柄を高く評価した。新入社員でありながら「私がいる意味を作りたい」とチームに貢献しようと奮闘する姿から、仕事への熱意と誇りが真っ直ぐに伝わってくる密着映像となっている。