「人生変わるくらい」初来日のアメリカ人観光客が日本の居酒屋でみせた食文化へのリスペクトと最高の笑顔
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イチマルク │ FREE RIDEが「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。初来日となるアメリカ人男性の兄弟を車に乗せ、谷中銀座や居酒屋を案内。日本の食文化に対し「日本のわさびの方がずっと美味しい」と驚くなど、リアルなリアクションが楽しめる内容となっている。
動画冒頭、空港で出会ったアイダホ州出身のアメリカ人兄弟に無料観光と送迎を提案し、見事交渉成立。車中では、アメリカの若者の間で日本旅行が流行っているという話題や、好きなアニメについて語り合い、和やかな雰囲気で都内へと向かった。
谷中銀座に到着すると、名物のメンチカツを実食。初めての味に「見た感じもっとしょっぱいかと思ってたよ！」「美味しい」と笑顔を見せ、日本のローカルな雰囲気を楽しんだ。その後、日本のカジュアルなバーとして居酒屋へ移動。お通しから始まり、お刺身の盛り合わせが登場すると、本場のわさびに「アメリカのわさびは全部偽物」「日本のわさびの方がずっと美味しい」と感動の声を上げた。
さらに、初めて体験するブリしゃぶには「人生変わるくらいなんだ」と大興奮。様々なメニューを堪能した末、一番のお気に入りに「マグロハンバーグ」を挙げ、「間違いなくあれが一番だね」と大絶賛した。
食事を終えた二人は「飛行機から降りたばっかでこんなことになるなんて笑えるよ」と笑顔を見せ、突然の誘いにも関わらず最高のおもてなしを受けたことに深く感謝した。初来日の外国人観光客が、日本の食や文化に触れて目を輝かせる様子が収められた対談となっている。
動画冒頭、空港で出会ったアイダホ州出身のアメリカ人兄弟に無料観光と送迎を提案し、見事交渉成立。車中では、アメリカの若者の間で日本旅行が流行っているという話題や、好きなアニメについて語り合い、和やかな雰囲気で都内へと向かった。
谷中銀座に到着すると、名物のメンチカツを実食。初めての味に「見た感じもっとしょっぱいかと思ってたよ！」「美味しい」と笑顔を見せ、日本のローカルな雰囲気を楽しんだ。その後、日本のカジュアルなバーとして居酒屋へ移動。お通しから始まり、お刺身の盛り合わせが登場すると、本場のわさびに「アメリカのわさびは全部偽物」「日本のわさびの方がずっと美味しい」と感動の声を上げた。
さらに、初めて体験するブリしゃぶには「人生変わるくらいなんだ」と大興奮。様々なメニューを堪能した末、一番のお気に入りに「マグロハンバーグ」を挙げ、「間違いなくあれが一番だね」と大絶賛した。
食事を終えた二人は「飛行機から降りたばっかでこんなことになるなんて笑えるよ」と笑顔を見せ、突然の誘いにも関わらず最高のおもてなしを受けたことに深く感謝した。初来日の外国人観光客が、日本の食や文化に触れて目を輝かせる様子が収められた対談となっている。
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