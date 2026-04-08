カーアクセサリーブランドのOTTOCASTは、Amazon公式店にて4月8日（火）から期間限定セールを実施している。

いずれもCarPlayやAndroid Autoなど、自動車に車載されたナビ・ディスプレイオーディオを活用する製品。クーポンコードを組み合わせることで、最大52%OFFとなっている。

中には、Android15とGemini AIを搭載したディスプレイ「OttoScreen AI」もある。ワイヤレスCarPlay／Android Autoに対応し、Gemini AIと組み合わせることで見知らぬエリアを巡りながらのロケハンにも活用できそうだ。シガーソケットから電源を取ることで使用できる。

OttoScreen AI

Android 15とGemini AIを搭載したカーディスプレイ。

OttoAibox P3

価格：43,888円→29,888円（32%OFF） クーポンコード：GWSCREENAI

Android12を搭載したAI BOX。車載のナビやディスプレイオーディオと組み合わせ使用する。

Mirror Touch

価格：56,013円→35,529円（36%OFF） クーポンコード：GWAIBOXP3

スマートフォンの画面を車載ディスプレイにミラーリングするアダプター。

Mini Slim

価格：22,999円→11,899円（48%OFF） クーポンコード：GWMIRROR

有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化するアダプター。



ブラック

シルバー

価格：9,999円→5,099円（49%OFF） クーポンコード：GWMINISLIMB価格：8,999円→4,249円（52%OFF） クーポンコード：GWMINISLIMS