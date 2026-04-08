HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、ダンス・歌未経験のSAKURAとAOIにコーチがキレるシーンがあった。

【映像】15歳練習生の酷すぎるダンス（キレるコーチも）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。（※参加時の年齢）

何度も教えるも一向に上達した気配を見せない未経験の2人。レッスンの進捗に納得のいかないダンスコーチのプレスリー・タッカーは、そんな2人に対し、「私の思ってることを正直に言うわ。同じことを何度も言っても、ほとんど進歩が見られないわ。ここで問題を解決しなきゃ。腹立たしいわ。気に入らない」と、これまでにない激しい言葉で怒りを露わにした。

その後のインタビューでも「私とマーサ（もう一人のコーチ）は同じことを何度も教えなきゃいけない。私たちが何を見せ、何を教えたとしても、二人はやってみるけれど、すぐに元の悪い癖に戻ってしまう」と、改善されない現状に呆れ果てた様子を見せた。