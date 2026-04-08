『鳴くことが少ない』とされている猫種4選

1.ロシアンブルー

ロシアンブルーは「ボイスレスキャット（声なき猫）」という異名を持つほど、物静かなことで知られています。

「犬のように忠実」とささやかれ、帰宅時に出迎えてくれたり、おいでと言われたら近寄ってきてくれたりすることもあります。

猫といえば自由気ままでマイペースなイメージがありますが、そうした印象とは違う一面を持っているのが特徴です。

一方、嫉妬心を見せやすく、他の同居猫を可愛がっていると拗ねてしまうことも。飼い主さんへの愛情が深いからこそ、独占したい気持ちが強く表れやすいのでしょう。

2.スコティッシュフォールド

日本でも高い支持を集める純血種といえば、スコティッシュフォールド。あるペット保険会社が公表している猫種ランキングでも、堂々の1位にランクインするほどの人気ぶりです。

なお、折れ耳ではない立ち耳タイプは「スコティッシュストレート」と分類されています。まんまるなフォルムと短めな手足。愛らしい見た目はもちろんのこと、穏やかで落ち着いた性格も魅力です。

飼い主さんと一緒に過ごすことを好む傾向があり、気づけばそばにいてくれる安心感があります。初めて猫を迎える人でも比較的飼いやすいといえるでしょう。

3.サイベリアン

サイベリアンは、イエネコのなかでトップクラスの体格をしている大型の猫種です。

ロシアのシベリアで発生した猫種で、寒冷地に適応した被毛を持つことで知られています。トリプルコートと呼ばれる3層の毛に覆われており、その姿が一層どっしりとした雰囲気を感じさせます。

大きな見た目とは裏腹に、身のこなしは意外と軽やか。遊び好きで活発な性格のため、十分に動き回れる環境を作ってあげることが大切です。

原産国のロシアでは、猫サーカスで活躍することも多いといわれています。賢く器用な一面にも、思わず惚れ惚れしませんか。

4.アビシニアン

古代エジプト壁画や彫像に描かれている猫を思わせるルックスから「聖なる猫」とも呼ばれる、アビシニアン。

引き締まった体つきで、運動神経も抜群。才色兼備でとっつきにくそうに思われるかもしれませんが、実は甘えん坊というギャップがたまりません。

同時に、繊細でストレスを感じやすい一面も持ち合わせています。長時間の留守番や引っ越しなど、環境の変化にはより一層気を配る必要があるでしょう。

また、アビシニアンの長毛種として知られる「ソマリ」も、鳴くことが少ないとされています。

鳴くことが少ないからこそ気をつけたい！飼育のポイント

ここまでご紹介した猫たちは、鳴くことが少ないだけでなく、鳴き声そのものも控えめです。

実際に2匹の猫を飼う筆者が、動画コンテンツでアビシニアンの鳴き声を聞いてみたところ、愛猫の3分の1にも満たない声量と感じるほど静か。「こんなに小さく鳴く猫がいたとは！」と、思わず驚きました。

鳴き声によるトラブルが起こりにくく、賃貸住宅や近隣への配慮が求められる環境でも迎えやすいでしょう。

ただし、鳴き声が少ないからこそ、他のサインを意識して読み取ることが大切です。例えば、じっと見つめてくる、体にすり寄ってくるなどの行動には、飼い主さんに何か伝えたいメッセージが隠れていることがあります。

鳴かないから平気と思い込まず、小さなサインを見落とさないよう注意しましょう。

まとめ

今回は、鳴くことが少ないとされている猫種として「ロシアンブルー」「スコティッシュフォールド」「サイベリアン」「アビシニアン」の4種をご紹介しました。

ただし、あくまでも傾向であり、性格や鳴く頻度には個体差があります。鳴き声が静かだからといって、要求がないわけではありません。

その猫らしい特徴を受け止め、声なきメッセージにもそっと目を向ける。そんな関わり方を大切にしてあげましょう。