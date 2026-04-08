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「嫌われるのは“値上げ”ではなく“理由のない値上げ”」価格を上げたい社長が知るべき交渉の鉄則

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YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「価格を上げたい社長は聞け！値上げで炎上しない秘密の手法を公開！」と題した動画を公開した。インフレや原価高騰により、多くの経営者が値上げの必要性を感じつつも、顧客離れを恐れて踏み切れない現状がある。動画では、値上げが失敗する根本的な原因は価格そのものではなく、「説明の順番」にあると指摘し、顧客との信頼関係を壊さずに価格改定を成功させるための具体的なステップを解説した。



出演者のりゅう先生は、多くの経営者が「値上げをすると顧客に嫌われる」と誤解しているが、それは間違いだと断言する。顧客が本当に嫌うのは「『値上げ』ではなく『理由のない値上げ』」だと指摘。つまり、問題は価格設定ではなく、顧客に納得してもらうための「説明の順番」を間違えている点にあると説明した。



りゅう先生によると、値上げを伝える際に原価高騰などの「自分たちの事情」を説明しても、顧客からすれば「そっちの都合でしょう？」と反発を招くだけだという。そこで重要になるのが、理由を説明する前に「基準（ルール）」を先に作ることだと氏は語る。例えば、「一定の予約数を超えた時点で次の価格帯に移行します」「料金は対応範囲で決まります」といった制度として明確に提示することで、感情的な反発を避け、公平性を示すことができると解説した。これは、「不満の矛先が『人』ではなく『ルール』に向く」ため、交渉が発生しにくくなる効果もあるという。



動画では、この考え方に基づいた具体的なステップを紹介。まず、自社のビジネスに合った値上げの「型」を決めることが重要だとした。これには「新規顧客だけ値上げする」「プラン分けで実質値上げする」「一部の商品だけ値上げする」などのパターンがあるという。次に、より高額なプランや他社の相場といった「比較対象（アンカー）」を提示することで、提示価格を安く感じさせる心理効果（アンカリング）の活用を推奨。さらに、サービス内容を「分類」し、これまで善意で無料提供していた負荷のかかる作業（個別対応や手直しなど）をオプションとして切り出し、有料化することも有効な手段だと述べた。



りゅう先生は、値上げは単に価格を伝える行為ではなく、顧客との信頼関係を再構築する機会でもあると強調する。紹介された手法は、顧客に「自分は軽視されている」と感じさせず、むしろ「自分で選んだ」という納得感を与えるための心理的なアプローチに基づいている。価格改定に悩む経営者は、一度試してみてはいかがだろうか。