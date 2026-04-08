ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３７７ドル安 ナスダックは１．６％の大幅安
NY株式7日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均 46292.59（-377.29 -0.81%）
ナスダック 21646.41（-349.93 -1.59%）
CME日経平均先物 53185（大証終比：-395 -0.74%）
欧州株式7日GMT15:02
英FT100 10386.02（-50.27 -0.48%）
独DAX 22877.50（-290.58 -1.25%）
仏CAC40 7943.03（-19.36 -0.24%）
米国債利回り
2年債 3.868（+0.021）
10年債 4.370（+0.040）
30年債 4.939（+0.052）
期待インフレ率 2.360（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.089（+0.097）
英 国 4.940（+0.107）
カナダ 3.545（+0.079）
豪 州 4.984（-0.054）
日 本 2.403（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝116.94（+4.53 +4.03%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4670.00（-14.70 -0.31%）
ビットコイン（ドル）
67832.50（-2000.82 -2.87%）
（円建・参考値）
1085万1843円（-320091 -2.87%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46292.59（-377.29 -0.81%）
ナスダック 21646.41（-349.93 -1.59%）
CME日経平均先物 53185（大証終比：-395 -0.74%）
欧州株式7日GMT15:02
英FT100 10386.02（-50.27 -0.48%）
独DAX 22877.50（-290.58 -1.25%）
仏CAC40 7943.03（-19.36 -0.24%）
米国債利回り
2年債 3.868（+0.021）
10年債 4.370（+0.040）
30年債 4.939（+0.052）
期待インフレ率 2.360（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.089（+0.097）
英 国 4.940（+0.107）
カナダ 3.545（+0.079）
豪 州 4.984（-0.054）
日 本 2.403（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝116.94（+4.53 +4.03%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4670.00（-14.70 -0.31%）
ビットコイン（ドル）
67832.50（-2000.82 -2.87%）
（円建・参考値）
1085万1843円（-320091 -2.87%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ