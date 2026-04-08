NY株式7日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均　　　46292.59（-377.29　-0.81%）
ナスダック　　　21646.41（-349.93　-1.59%）
CME日経平均先物　53185（大証終比：-395　-0.74%）

欧州株式7日GMT15:02
英FT100　 10386.02（-50.27　-0.48%）
独DAX　 22877.50（-290.58　-1.25%）
仏CAC40　 7943.03（-19.36　-0.24%）

米国債利回り
2年債　 　3.868（+0.021）
10年債　 　4.370（+0.040）
30年債　 　4.939（+0.052）
期待インフレ率　 　2.360（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.089（+0.097）
英　国　　4.940（+0.107）
カナダ　　3.545（+0.079）
豪　州　　4.984（-0.054）
日　本　　2.403（-0.006）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝116.94（+4.53　+4.03%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4670.00（-14.70　-0.31%）

ビットコイン（ドル）
67832.50（-2000.82　-2.87%）
（円建・参考値）
1085万1843円（-320091　-2.87%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ