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【4/3 日経225】リスクオフでも日経225が崩れない理由とは？米イラン協議と今後の注目ポイント

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「神藤将男の日経225マーケット分析」が「【4/3日経225】リスクオフの原油高進行中／米イラン協議で相場急変／今夜安値割れに警戒」を公開した。動画では、神藤将男が日経225の動向を振り返り、原油高が進む中でも株式市場が膠着状態にある理由と、米・イラン協議が相場に与える影響について解説している。



動画の冒頭で神藤は、日経平均がプラス15円で膠着状態にあると報告。WTI原油が116ドル台へ上昇し、米ドル円も159円台後半で推移していることから、市場全体は「完全なリスクオフ」の状態だと指摘した。しかし、日経225は大きく崩れず、安値が切り上がるもみ合いの波動を形成していると分析。その背景として、アメリカとイランの協議が「進展するのではないかという期待感がやや強い」と考察している。



続けて神藤は、チャートの注目ポイントを解説。1時間足において、夜間取引の高値を突破すれば上昇トレンドが出やすくなると説明する一方、直近の安値を割った場合は切り返しの動きが一旦終わるサインになると警告した。また、原油価格について「120ドルも視野に入ってくる」と懸念を示し、協議の行方次第では一気に株価が下落する危険性を語った。



神藤は今後の相場について、アメリカとイランの協議期限に注目が集まると総括。もし期限が延期されれば期待感から株は買われやすくなり、逆に制裁が強まった場合は相場が急落すると説明した。今後の取引に向けて、状況が急変する可能性を念頭に置き、「安心しきらずにこまめにチャートをチェックしていく必要がある」と注意を促している。