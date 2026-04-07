鹿児島大学の入学式がきょう7日に開かれ、およそ2600人が新たな一歩を踏み出しました。

（入学生代表）「学生の本分を守り学業に専念し、以って社会の期待に応えることを誓います」

鹿児島大学にはこの春、9つの学部と大学院にあわせて2608人が入学しました。

井戸章雄学長が「謙虚に学び続け、人としての教養・本物の実力を養う術を身につけてほしい」と激励しました。

（教育学部）「大学生になったなという実感がある」

（歯学部）「サークルに入って友達いっぱい作りたい」「決まってないけど合気道とか楽しそうだなと」

（法文学部）「勉強しながら自分の夢を見つけられたらいい」

（母親）「しっかり目標をもって楽しみつつ、元気に過ごしてもらえれば」

この春から1人暮らしが始まる新入生からは…

（法文学部）「うれしいけど、一人暮らしを始めるので不安が大きい」

（教育学部）「出身は熊本。家具がまだ揃ってない、高すぎて親にお願いした」

心配の1つが物価高です。

「鹿児島市のリサイクルショップにやってきました。新生活応援と書いてあります。中に入ってみましょう」

鹿児島市のリサイクルショップ「どりーむ鹿大前店」です。中古の家電や家具などが店内に並びます。価格は新品の半額以下がほとんどだといいます。

近年、学生の需要が高まっているというのが、「リースレンタル」のサービスです。

例えば、冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・掃除機の4点セットを、卒業までの4年契約で月額2750円でレンタルすることができます。

配送や設置だけでなく、壊れた時の補償もついています。新品を揃えるよりも出費を大幅に抑えられるとあって、去年よりも利用者が増えているといいます。

さらに…

（どりーむ鹿大前店・上野将太さん）「オプションで無料で自転車がついてくる。鹿児島は移動が不便という人もいるので、自転車を4年間貸出している」

「みなさんの生活の支えになれば」

物価高の中、学生生活を支える動きも広がっています。

・