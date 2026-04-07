スターフライヤーがGW臨時便スケジュールを発表 平日に最大3便 事前割引「そら旅」の利用も
スターフライヤーがGW臨時便スケジュールを発表 平日に最大3便 事前割引「そら旅」の利用も
株式会社スターフライヤーは4月2日（木）、4・5月臨時便の運行について発表した。4月17日（金）から5月7日（木）にかけてのスケジュールを公開している。航空券の販売も公式サイトで開始している。
公式サイトでは羽田（東京）～福岡線と中部（名古屋）～福岡線のそれぞれについて、GWを含む期間における臨時便のスケジュールが確認できる。
料金は羽田（東京）～福岡線が9,600円から、中部（名古屋）～福岡線が8,600円から。28日前まで、または21日前までの購入が条件の「そら旅28」「そら旅21」を適用できる便もある。
※いずれも臨時便スケジュール
羽田空港（東京）→ 福岡空港
4月17日（金） ［SFJ037］12時35分発～14時30分着 ［SFJ057］17時45分発～19時40分着
4月18日（土） ［SFJ033］07時35分発～09時30分着 ［SFJ037］12時35分発～14時30分着 ［SFJ057］17時45分発～19時40分着
4月19日（日） ［SFJ037］12時35分発～14時30分着 ［SFJ057］17時45分発～19時40分着
4月20日（月） ［SFJ033］06時40分発～08時35分着 ［SFJ037］12時35分発～14時30分着 ［SFJ057］17時45分発～19時40分着
4月21日（火） ［SFJ033］07時35分発～09時30分着 ［SFJ037］12時35分発～14時30分着 ［SFJ057］17時45分発～19時40分着
4月22日（水） ［SFJ037］12時35分発～14時30分着 ［SFJ057］17時45分発～19時40分着
4月23日（木） ［SFJ033］07時35分発～09時30分着 ［SFJ037］12時35分発～14時30分着 ［SFJ057］17時45分発～19時40分着
4月24日（金） ［SFJ033］07時35分発～09時30分着 ［SFJ037］12時35分発～14時30分着 ［SFJ057］17時40分発～19時35分着
4月25日（土） ［SFJ057］17時40分発～19時35分着
4月26日（日） ［SFJ037］12時35分発～14時30分着 ［SFJ057］17時40分発～19時35分着
4月27日（月） ［SFJ033］07時35分発～09時30分着 ［SFJ037］12時35分発～14時30分着 ［SFJ057］17時40分発～19時35分着
4月28日（火） ［SFJ037］12時35分発～14時30分着 ［SFJ057］17時40分発～19時35分着
4月29日（水） ［SFJ037］12時35分発～14時30分着 ［SFJ057］17時40分発～19時35分着
4月30日（木） ［SFJ037］13時15分発～15時10分着
5月1日（金） ［SFJ037］12時30分発～14時25分着
5月2日（土） ［SFJ037］15時45分発～17時40分着
5月4日（月） ［SFJ037］12時30分発～14時25分着
5月5日（火） ［SFJ037］13時15分発～15時10分着
5月7日（木） ［SFJ057］17時40分発～19時35分着
福岡空港 → 羽田空港（東京）
4月17日（金） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着 ［SFJ036］15時15分発～17時05分着 ［SFJ056］20時40分発～22時30分着
4月18日（土） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着 ［SFJ036］15時15分発～17時05分着
4月19日（日） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着 ［SFJ036］15時15分発～17時05分着 ［SFJ056］20時40分発～22時30分着
4月20日（月） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着 ［SFJ036］15時15分発～17時05分着 ［SFJ056］20時40分発～22時30分着
4月21日（火） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着 ［SFJ036］15時15分発～17時05分着
4月22日（水） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着 ［SFJ036］15時15分発～17時05分着 ［SFJ056］20時40分発～22時30分着
4月23日（木） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着 ［SFJ036］15時15分発～17時05分着 ［SFJ056］20時40分発～22時30分着
4月24日（金） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着 ［SFJ036］15時15分発～17時05分着
4月25日（土） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着
4月26日（日） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着 ［SFJ036］15時15分発～17時05分着 ［SFJ056］20時40分発～22時30分着
4月27日（月） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着 ［SFJ036］15時15分発～17時05分着
4月28日（火） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着 ［SFJ036］15時15分発～17時05分着
4月29日（水） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着 ［SFJ036］15時15分発～17時05分着
4月30日（木） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着
5月1日（金） ［SFJ032］09時55分発～11時45分着
5月2日（土） ［SFJ032］12時40分発～14時30分着
5月4日（月） ［SFJ032］09時05分発～10時55分着
5月5日（火） ［SFJ032］10時05分発～11時55分着
5月7日（木） ［SFJ032］12時40分発～14時30分着
中部国際空港（名古屋）→ 福岡空港
5月3日（日） ［SFJ065］16時00分発～17時30分着
5月6日（水） ［SFJ061］10時00分発～11時30分着 ［SFJ065］16時00分発～17時30分着
5月7日（木） ［SFJ061］10時00分発～11時30分着
福岡空港 → 中部国際空港（名古屋）
5月3日（日） ［SFJ062］14時00分発～15時25分着
5月5日（火） ［SFJ066］18時10分発～19時35分着
5月6日（水） ［SFJ062］14時00分発～15時25分着 ［SFJ066］18時10分発～19時35分着