首都圏の住宅価格が高騰する中、どうやって住まいを選べばいいのか。住宅コンサルタントの寺岡孝さんは「自分の手に届く郊外の家を買ったとしても、その代償として年間数百時間を通勤に使うことになる。それは果たして豊かな選択と言えるのか」という――。

写真＝iStock.com／maroke ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke

■もう「億ション」に驚く時代ではない

2026年3月17日に発表された「令和8年地価公示」は、首都圏で家を持とうとする現役世代にとって、極めて残酷な現実を突きつけるものとなりました。全国の全用途平均は5年連続で上昇し、東京圏の住宅地も昨年に続き高い伸びを記録しています。

国土交通省「令和8年地価公示 市区町村別地価動向 東京圏−住宅地」より

都心の新築マンション価格は、2023年頃に平均1億円の門を叩き、2025年以降は「1億円超え」が当たり前の風景となりました。今や、都心部では1.5億〜3億円という、かつての富裕層向け物件が「一般的な選択肢」として並んでいます。この圧倒的な現実に直面し、多くの人は早い段階でひとつの決断を下します。「都心は無理だ。手の届く価格を求めて、郊外へ行こう」。

■「生活コスト」より「価格」を重視すると…

しかし、この「価格に押し出される」という意思決定プロセスこそが、金利上昇局面において人生の自由を奪う最大の罠となります。

住宅購入を検討する際、多くの人が次のような思考のステップを辿ります。

1．家が欲しい（動機）

2．物件を探す（行動）

3．都心の価格に絶望し、断念する（現実）

4．手の届く価格を求めて郊外へ目を向ける（妥協）

5．「この金額なら買える」という地点で決着させる（着地）

一見、予算を守るための合理的な判断に見えますが、専門家の目から見れば、これは「価格」が主役になり、そこで営まれるべき「生活」が脇役に追いやられた判断です。

本来あるべき検討順序は、以下の通りであるべきです。

【通勤利便性】→【生活コスト】→【適正なローン額】→【住宅価格】

現実にはこれが完全に逆転しているため、通勤時間の負担や将来の金利上昇リスクは「後から無理やり合わせるしかない課題」として放置されます。この「価格起点」の思考が、後に説明する構造的な失敗を招く種となるのです。

■片道30分以内なら年収1800万円が必要

首都圏において、住宅価格と通勤時間は分けるのが難しいほど密接に連動しています。

価格が高くなるほど通勤時間は短く、安くなるほど長くなるという「反比例」の法則が、物理的な距離として厳然と存在しているからです。

ニッセイ基礎研究所のデータに基づき、居住エリア別のトレードオフを整理すると、その差は歴然です。

※ニッセイ基礎研究所「地域で異なる男女・年齢層別の平均通勤時間の構造」

・ 都心マンション（1.5億〜3億円）：通勤時間は20〜30分。購入には年収1800万円以上が目安となります。

・ 都内近郊（8000万〜1.2億円）：通勤時間は40〜60分。目安年収は1000万〜1500万円です。

・ 首都圏近郊（5000万〜8000万円）：通勤時間は60〜80分。目安年収は700万〜1000万円となります。

・ 郊外（3000万〜5000万円）：通勤時間は80〜100分。目安年収は500万〜700万円です。

■年間500時間を移動に「投資」するのか

ここで注目すべきは、住宅購入とは「不動産」を買う行為である以上に、「自分の人生の残り時間をいくらで売買するか」を決定する行為であるという点です。

首都圏の住宅購入の現場では、通勤時間は片道1時間が一つの目安となっていますが、これは往復で1日2時間。

年間約250営業日で換算すると、実に年間約500時間を通勤に費やしています。

これを日数に直すと「年間約20日間」に相当します。

「都心は高いから」と、さらに30分遠いエリアを選べば、その分、人生の持ち時間をさらに「移動」という形で追加投資することになるのです。

※1日当たりの通勤・通学時間（10歳以上の「通勤・通学」をしている人、平日の平均）

■郊外も高騰で「片道90分」が現実に

かつての首都圏は、都心が高騰しても、少し離れれば価格が急落するポイントが存在し、そこが「安くて広い家」という逃げ道になっていました。しかし、2026年の地価公示が示したのは、郊外エリアも含めて地価が上昇を続け、上昇幅も拡大しているという事実です。

住宅価格が上昇すると、都心での住宅取得が困難になります。その結果、人々はより価格の低い郊外へと居住地を移動させます。これがさらなる需要を呼び、郊外の地価も押し上げるというサイクルが生まれています。この構造は、必然的に「通勤距離の増加」と「通勤時間の長期化」を招きます。

1980年代のバブル期にも「埼玉都民」「千葉都民」という言葉が生まれ、居住圏が拡大しましたが、現在はそれ以上の過酷な状況になりつつあります。中央線であれば吉祥寺や三鷹から立川・八王子へ、常磐線なら松戸や柏から取手へと、検討エリアを押し広げなければ予算が合いません。

今後は「片道90分」が特殊な例ではなく、一般的な選択肢になる時代が到来しています。これは単なる不便さの問題ではなく、睡眠時間の減少や家族との時間の欠落といった、生活の質への構造的なダメージを意味します。

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■金利上昇という「第二の波」が逃げ道を塞ぐ

地価高騰という物理的な壁に加えて、今、私たちの前に立ちはだかっているのが「金利の上昇」です。住宅ローン金利が上昇すれば、毎月の返済額が増えるだけでなく、銀行から借りられる「借入可能額」そのものが減少します。

例えば、5000万円の住宅ローンを組む場合でも、金利が1％変わるだけで、総返済額は数百万円単位で変わります。

・ 地価上昇：物件価格そのものが上がる。

・ 金利上昇：借りられる金額が下がり、返済負担が増える。

このダブルパンチにより、購入検討者は「借入額を抑えるために、より価格の低いエリアを選ぶ」という行動を強く迫られます。その結果、通勤圏はさらに拡大し、人々の生活はさらに都心から遠ざけられていくのです。

価格だけを見て「より遠いエリア」へ逃げる選択は、金利上昇局面においては、資産価値の維持という面でも大きなリスクを孕むことになります。

■「トクをした」つもりが大損をしている

多くの人が住宅購入の失敗を「予算を少し超えてしまった」ことや「設備が気に入らない」ことだと考えがちです。しかし、住宅購入の失敗の本質は、住宅価格・通勤時間・住宅ローンを別々に考え、それらが密接に関係していることを見落としている点にあります。

価格だけで判断して郊外の家を買ったとしても、その代償として「人生の20日分」以上の時間を毎年通勤に捧げ、かつ金利上昇の不安に怯えながら生活することになれば、それは果たして豊かな選択と言えるでしょうか。

「価格で選んだ」つもりが、実際には「過酷な通勤時間と、将来にわたる家計の硬直化」をセットで選んでしまっている。

この認識のズレこそが、購入から数年後に「こんなはずではなかった」という大きなギャップを生む正体です。

■物件選びではなく「生活設計」を

住宅購入は、単なる「箱」の買い物ではありません。以下の4つの要素を、ひとつのシステムとして総合的に判断する必要があります。

1．住宅価格：購入価格だけでなく、将来の売却・資産価値も含めた長期的な視点

2．通勤時間：年間500時間という「時間コスト」が、自分のキャリアや家族との時間に与える影響

3．住宅ローン：金利変動リスクを織り込み、無理のない借入額と返済期間を設定するシミュレーション

4．将来の家計：教育費や老後資金まで含めた、ライフプランとの整合性

住宅は人生を支える舞台であるべきです。2026年の地価公示が示した通り、首都圏での住宅取得はこれまでにないほど厳しい局面を迎えています。

だからこそ、単なる物件紹介に惑わされるのではなく、住宅ローンの適正額や通勤コストまで含めた「セカンドオピニオン」の視点を持って向き合うことが、後悔しないための唯一の道といえます。

地価高騰と金利上昇という荒波の中で、なんとなくの判断で人生の決断を下すことは、あまりにもリスクが大きすぎます。もし、今の家探しに迷いがあるのなら、一度立ち止まり、数字の裏にある「生活の質」を見つめ直してみてください。

その一歩が、30年後の「この家で良かった」という満足に繋がるはずです。

写真＝iStock.com／Suriyawut Suriya ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Suriyawut Suriya

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寺岡 孝（てらおか・たかし）

住宅コンサルタント

1960年東京都生まれ。アネシスプランニング株式会社代表取締役。住宅セカンドオピニオン。大手ハウスメーカーに勤務した後、2006年にアネシスプランニング株式会社を設立。住宅の建築や不動産購入・売却などのあらゆる場面において、お客様を主体とする中立的なアドバイスおよびサポートを行っている。これまでに2000件以上の相談を受けている。NHK名古屋「ほっとイブニング」「おはよう東海」などTV出演。東洋経済オンライン、ZUU online、スマイスター、楽待などのWEBメディアに住宅、ローンや不動産投資についてのコラム等を多数寄稿。著書に『不動産投資は出口戦略が9割』『学校では教えてくれない！ 一生役立つ「お金と住まい」の話』『不動産投資の曲がり角で、どうする？』（いずれもクロスメディア・パブリッシング）がある。

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（住宅コンサルタント 寺岡 孝）