「非常識すぎる」『今日好き』出演者、盗撮をやめるよう呼び掛け。彼女とプライベート満喫中の出来事
インフルエンサーの河村叶翔さんは4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。彼女・相場星音さんと共にいる場での盗撮に対して、呼び掛けました。
【河村叶翔が盗撮への思いつづる】
また「日頃より皆様の応援に支えられて活動が成り立っていること、心より感謝しております。そのうえで大変恐縮ではございますが、プライベートの時間も大切にしたいと考えております。場所柄、お声がけいただく機会が増えることも承知しておりますが、少しばかりご配慮いただけますと幸いです」と、思いをつづりました。
コメントでは「応援してるからこそ、プライベートはそっとしておいてあげたいですよね...ルールを守ってこそ本当のファン。毅然とした対応、支持します！」「みんな盗撮やめよう！！推しとしてかなりのを見守ろう！」「プライベート晒すのとか盗撮とか非常識すぎる。ファンとして『〇〇いた！』って写真に収めたかったり話しかけたい気持ちはあるけど一人の人間としてその辺ちゃんとしたいよね」「盗撮！？絶対やめて！」「個人のプライベートの尊重はしないといけないよね。誰でも同じ！」などの声が寄せられています。
【河村叶翔が盗撮への思いつづる】
「プライベートの時間も大切にしたい」河村さんは、「現在、りのんと一緒におりますが、盗撮はお控えいただけますと幸いです。こちらからも把握できてしまう状況のため、ご配慮いただけますと助かります。万が一、今後も同様の行為が見受けられる場合には、然るべき対応を取らせていただく可能性がございますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と注意喚起。
コメントでは「応援してるからこそ、プライベートはそっとしておいてあげたいですよね...ルールを守ってこそ本当のファン。毅然とした対応、支持します！」「みんな盗撮やめよう！！推しとしてかなりのを見守ろう！」「プライベート晒すのとか盗撮とか非常識すぎる。ファンとして『〇〇いた！』って写真に収めたかったり話しかけたい気持ちはあるけど一人の人間としてその辺ちゃんとしたいよね」「盗撮！？絶対やめて！」「個人のプライベートの尊重はしないといけないよね。誰でも同じ！」などの声が寄せられています。