＜離婚かATMか＞度重なる不倫に我慢の限界だけど夫は年収3000万円！不自由なく暮らせばいい？
不倫は配偶者と子どもを深く傷つけ、夫婦の信頼関係を大きく揺るがすものです。一度の過ちならまだしも、何度も繰り返されると家族である意味もわからなくなってきますよね。先日ママスタコミュニティには「心を殺して裕福な生活か自由でも節約生活か」というタイトルでこんな深刻な投稿がありました。投稿者さんは旦那さんの度重なる不倫に疲れ切って離婚を考えています。
『不倫の慰謝料は請求せず財産分与のみを請求するつもりです。財産分与では夫は自営業でうまいこと会社の資産にされたりして取れても2,000万円ほどかなと思っています。夫は収入が高いです（年収3,000万円）。私はカードを渡されていて自由にお金は使えます。カードで買い物したものに文句を言われたことはありません。ここ1年ずっと離婚したいと考えていましたが「裕福な生活を我慢して続けるか、節約生活をして自由を手に入れるか」を今になって自問自答しています。不倫は何度されたかもはやわかりません。旅行も不倫相手と行かれてます。子どもたちは2人とも大学生、私は年収300万円です』
旦那＝3,000万円。ATMと思って悠々自適に暮らせば
『離婚もったいない〜！ 私はお金を取ります。絶対お金のほうが大事』
『不倫相手との間に子どもができたり相手から嫌がらせ、夫から「離婚してくれ」と言われないなら（つまり今まで通りの生活が保障されるなら）、私ならわざわざ苦労してまで離婚しない。自由に使える3000万を自分から捨てることはない。夫はATMと割り切ってしまえばいくら不倫しようがどうぞどうぞと思うよ』
投稿者さんの現状を聞いたママたちからは「離婚したら今のような経済的に自由な暮らしはできない」、「私なら旦那のことはATMだと思って好きなようにお金を使う」といったコメントが寄せられていました。第三者から見ると投稿者さんの旦那さんは不倫を繰り返す最低な男性です。ただ高収入で家族を経済的に困らせることはしていないことも事実。投稿者さんもカードで自由に買い物できる今の暮らしを手放すのが惜しいからこそ、離婚に踏み切れないのでしょう。離婚すれば今のような暮らしができなくなることは明白ですし、旦那さんにすでに愛情を持っていないのであれば、割り切って今の状態を継続するのも悪くはないのではないでしょうか。旦那さんが離婚を求めてきた際には、離婚を受け入れる条件として多額の財産分与を受け取ったら？ という意見も寄せられています。
いつでも離婚できる準備をしておくことがメンタルにもいいかも
『好きだから不倫が嫌なんじゃないかな？ お金の問題ではなく離婚したら後悔しそう。お子さんが大学生のうちは、その間に財産分与の対象にならない自分の資産を増やすかな。いつでも離婚できる状況を整えつつ、自分の気持ちを考えてみては？』
『今まで我慢したんだから「〇〇万円貯めるまで」と目標を決めて、せっせと貯金に励んだらいいんじゃないかな』
旦那さんのことを諦めてATMと割り切ることができないのは、ひょっとしたら旦那さんにまだ愛情があるからではないでしょうか。そのため不倫で傷ついたり離婚を決意できなかったりするのかもしれません。でも今のまま結婚生活を続けるのも精神的に苦しいのでしょう。そこで案として挙げられるのが、「いつでも離婚できる」という状況を作っておくこと。仕事を増やして自分の貯蓄を増やしたり、旦那さんと話し合いの時間を設けようとしたり。夫婦関係を継続するためではなく、離婚するために自分の心やお金の準備を着々と進める。そうして自分の目標や、やるべきことを淡々とこなしてみると、離婚せずにこのままでいようと思えるかもしれませんし、「明日にでも離婚する！」と勇気を出すこともできるかもしれません。いつでも離婚できる準備をしておくことが自分自身の心を守ってくれるのではないでしょうか。
妻というカードを手放すことのメリットとデメリット
『私は離婚する。心がしんどいほうが嫌だからね。節約好きだし。こればかりは人によるよね』
『離婚したら旦那さんが再婚する可能性がある。それに耐えられるのかなって。金があればいくらでも女は付いてくるからね。離婚したらあなたはただの他人になる。それにお子さんが大学生なら巣立つのも時間の問題。あなたはひとりになるんだよ？ それだったら、「妻」という最強カードは手放さないほうがいいんじゃないかな』
「旦那に対して愛情がなくなったり、尊敬できなくなったりしたら夫婦は終わり」という意見も寄せられていた今回の投稿。旦那さんを「家にお金を運んでくる他人」と割り切って結婚生活を続けたほうがいいと思う人もいれば、不倫を繰り返す旦那に愛情も持てないなら離婚して節約生活をしたほうがマシと考える人もいて、こればかりは個人の考え方によるでしょう。ただ投稿者さんのお子さんたちはもう大学生ということですから、お子さんたちが卒業するまではとりあえず待つというのも選択肢のひとつですよね。そのあと離婚したくなったらすぐに離婚できるように準備を進めておくのもありでしょう。また離婚したら旦那さんも独身に戻り、今以上に好きに生きていき、誰かと再婚したり女遊びを謳歌したりする可能性も十分にあります。それであればもし旦那さんが離婚を求めてきたとしても「絶対に離婚してやらない」というカードを切れるのも妻としての特権です。不倫をされ続けても旦那さんの妻であることで何かしらの社会的メリットを得られたり、溜飲が下がったりするのであれば、それを手放さないほうがいいことも。何よりもいちばん大事なことは投稿者さんの心の問題。結婚生活をお金で割り切って続けるか、旦那さんを見限って離婚を選択するか。ママたちの意見も参考にしてよく考えてみてほしいですね。
文・AKI 編集・みやび