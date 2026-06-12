湿疹の治療のため30年以上使用してきた外用ステロイド軟こうの使用を中止した後、顔がひどく腫れ、全身の皮膚がひび割れるなどの深刻な離脱症状を経験した女性の体験談が伝えられた。10日（現地時間）、英紙「ザ・サン」によると、英バーミンガムに住む教師のエイミー・ウィルソンさん（36）は、生後6カ月の頃から湿疹治療のため外用ステロイド軟こうを処方され使用してきた。エイミーさんは数十年にわたり軟こうを断続的に使用し