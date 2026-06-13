現地６月12日、北中米ワールドカップのグループＤが開幕し、ホストカントリーであるアメリカ代表が難敵パラグアイと対戦した。アメリカはFWフォラリン・バロガンの２発などで前半のうちに３点のリードを奪うと、後半は相手の反撃を１点に抑え、終了間際に途中出場のレイナがダメ押し弾。４−１の快勝を飾った。ゲーム終盤に日本のファンを沸かせたのが、ふたりの“レジェンド２世”だ。まず71分に投入されたのがFWティモシー・