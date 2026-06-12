【日本ゲーム大賞 2026「年間作品部門」】 一般投票受付期間：6月12日～7月17日23時59分（日本時間） 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称:CESA）は、年間を代表するにふさわしいゲームタイトルを選考・表彰する「日本ゲーム大賞 2026『年間作品部門』」の一般投票受付を6月12日より開始した。 本年は、2025年6月1日から2026年5月31