俳優の東出昌大が、12日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』#6に出演。山暮らしや狩猟を通じて感じた思いを語り、現代社会の在り方について持論を展開した。【写真】異色の組み合わせで一泊二日を過ごした箕輪厚介、渡部陽一同番組は、5年前から都会を離れ山奥に移住した東出が、芸能人ゲストを自身の野営地に招き、ともに1泊2日の野営生活を送るドキュメンタリー。今回のABEMAオリジナルエピソードには、編集者