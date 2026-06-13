俳優の東出昌大が、12日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』#6に出演。山暮らしや狩猟を通じて感じた思いを語り、現代社会の在り方について持論を展開した。【写真】異色の組み合わせで一泊二日を過ごした箕輪厚介渡部陽一同番組は、5年前から都会を離れ山奥に移住した東出が、芸能人ゲストを自身の野営地に招き、ともに1泊2日の野営生活を送るドキュメンタリー。今回のABEMAオリジナルエピソードには、編集者