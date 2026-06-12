実業家のイーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースＸが１２日、米ナスダック市場に新規上場した。初値は米東部時間の午前１１時５０分頃、１株１５０ドル（約２万４０００円）をつけた。新規株式公開（ＩＰＯ）を通じた調達額は約７５０億ドル（約１２兆円）で、２０１９年にサウジアラビアの取引所に上場したサウジの国営石油会社サウジアラムコを超えて史上最大となった。マスク氏は１２日、米南部テキサス州にあるスペ