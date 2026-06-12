中学生の弱みにつけ込んだ犯行少年野球チームの元教え子の男子中学生にわいせつな行為をさせたとして、不同意わいせつ未遂などの罪に問われている山岸怜被告（23＝逮捕時）の公判が5月28日、東京地裁で開かれた。起訴状によると山岸被告はSNSで少女になりすまし、男子中学生にわいせつ画像の交換を持ち掛けて画像を送らせ、その画像を脅迫に使っていたという。「事件が起きたのは’23年5月。少女になりすました山岸被告はわいせつ