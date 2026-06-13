不純録画物（韓国ドラマや映画など外部映像コンテンツ）の取り締まりと司法処理に関する具体的な内容を盛り込んだ「7大司法指針」が、北朝鮮の党・政府・司法機関に下達されたことが分かった。デイリーNKの平壌市消息筋は、「国家は先月28日、不純録画物の取り締まりおよび司法処理基準に関する7つの核心的実行指針を内部向けに緊急伝達した」とし、「これは幹部やその子女の間で見られる反動思想文化排撃法違反行為に対する処罰基