メ～テレ（名古屋テレビ） 13日未明、名古屋の栄でベンチで寝ていた男性からショルダーバッグを盗んだとして、男が逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、住所不定・無職の33歳の男です。 警察によりますと男は13日午前2時すぎ、中区栄のベンチで寝ていた男性（31）からショルダーバッグ1個、時価2000円相当を盗んだ疑いが持たれています。 栄・錦エリアでは泥酔した人を狙ったすり