特殊詐欺事件に関与したとして、警視庁光が丘署は4日までに東京都練馬区の80代女性の息子を装い現金1000万円をだまし取った疑いで、名古屋市の高校2年の少女16歳と、職業不詳の少年17歳を逮捕した。少女が「闇バイトをやらないか。警察には捕まらない」と持ちかけ、少年に現金を受け取る「受け子」役を担わせたと見られる。少女は「知人から頼まれた。20万円の報酬を約束されたが支払われていない」と話しているという。 闇バイ